خلطة بذور الكتان مع النشا أقوي كيرياتين طبيعي يرطب الشعر الخشن ويجعله حريريا.. سر ياباني للشعر الخشن

خلطة بذور الكتان مع النشا أقوي كيرياتين طبيعي، يوجد العديد من الفتيات أصحاب الشعر الخشن والمجعد يبحثون عن وصفات لفرد الشعر بطريقة طبيعية دون اللجوء للمواد الكيماوية التي تضر الشعر، بذور الكتان من المواد الطبيعية التي تساعد على فرد وترطيب الشعر، في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كيراتين طبيعي في المنزل بكل سهولة ودون الحاجة إلى الذهاب الى صالات التجميل من أجل فرد الشعر أو التعرض إلى مواد كيميائية قد تلحق الأضرار به
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طريقة عمل كيراتين طبيعي في المنزل
بذور الكتان والنشا لهم فوائد عديدة للشعر، ويوجد الكثير من الوصفات لعمل كيراتين ببذور الكتان والنشا ومن هذه الوصفات نقدمها لكم فيما يلي.
المكونات
- كوب من بذور الكتان.
- ٢ ملعقة جيل الصبار.
- ٣ ملاعق من النشا.
- كما أنه تحتاج إلى حوالي ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة زيت جوز الهند.
- كما أنه لا بد من إضافة ماء على هذا الخليط.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء ونضع به ٢ كوب من الماء ثم نضعه على نار متوسط حتي تمام الغليان ثم نضيق بذور الكتان ونقلب قليلاً ثم نتركه على النار لمدة ١٥ دقيقة.
- ومن ثم نرفعه من على النار ويتم تصفيته ثم نأخذ الجيل المستخلص من بذور الكتان ونتركه جانباً، ثم نقوم بوضع النشا في وعاء أخر ونضع عليه كوب من الماء ونقلب جيداً ونرفعه على نار متوسطة ونستمر في التقليب لمدة دقيقة.
- ثم بعد ذلك نطفئ النار ونضيف إليه زيت الزيتون وجيل لصبار وزيت جوز الهند ونقلب جيداً ثم نضعه على جيل بذور الكتان ونقلب حتي يصبح الخليط مثل الكريم.
- ومن ثم نضع الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف ويغطي الشعر لمدة ٤ ساعات ثم نغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو المناسب للشعر.
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خلطة بذور الكتان مع النشا أقوي كيرياتين طبيعي، يوجد العديد من الفتيات أصحاب الشعر الخشن والمجعد يبحثون عن وصفات لفرد الشعر بطريقة طبيعية دون اللجوء للمواد الكيماوية التي تضر الشعر، بذور الكتان من المواد الطبيعية التي تساعد على فرد وترطيب الشعر، في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كيراتين طبيعي في المنزل بكل سهولة ودون الحاجة إلى الذهاب الى صالات التجميل من أجل فرد الشعر أو التعرض إلى مواد كيميائية قد تلحق الأضرار به
طريقة البوريك التركي باللحمة المفرومة.. أطعم غداء ويشرف مائدتك في كل وليمة
طريقة عمل كيراتين طبيعي في المنزل
بذور الكتان والنشا لهم فوائد عديدة للشعر، ويوجد الكثير من الوصفات لعمل كيراتين ببذور الكتان والنشا ومن هذه الوصفات نقدمها لكم فيما يلي.
المكونات
- كوب من بذور الكتان.
- ٢ ملعقة جيل الصبار.
- ٣ ملاعق من النشا.
- كما أنه تحتاج إلى حوالي ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة زيت جوز الهند.
- كما أنه لا بد من إضافة ماء على هذا الخليط.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء ونضع به ٢ كوب من الماء ثم نضعه على نار متوسط حتي تمام الغليان ثم نضيق بذور الكتان ونقلب قليلاً ثم نتركه على النار لمدة ١٥ دقيقة.
- ومن ثم نرفعه من على النار ويتم تصفيته ثم نأخذ الجيل المستخلص من بذور الكتان ونتركه جانباً، ثم نقوم بوضع النشا في وعاء أخر ونضع عليه كوب من الماء ونقلب جيداً ونرفعه على نار متوسطة ونستمر في التقليب لمدة دقيقة.
- ثم بعد ذلك نطفئ النار ونضيف إليه زيت الزيتون وجيل لصبار وزيت جوز الهند ونقلب جيداً ثم نضعه على جيل بذور الكتان ونقلب حتي يصبح الخليط مثل الكريم.
- ومن ثم نضع الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف ويغطي الشعر لمدة ٤ ساعات ثم نغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو المناسب للشعر.