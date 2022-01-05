خلطة بذور الكتان مع النشا أقوي كيرياتين طبيعي يرطب الشعر الخشن ويجعله حريريا.. سر ياباني للشعر الخشن

خلطة بذور الكتان مع النشا أقوي كيرياتين طبيعي، يوجد العديد من الفتيات أصحاب الشعر الخشن والمجعد يبحثون عن وصفات لفرد الشعر بطريقة طبيعية دون اللجوء للمواد الكيماوية التي تضر الشعر، بذور الكتان من المواد الطبيعية التي تساعد على فرد وترطيب الشعر، في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كيراتين طبيعي في المنزل بكل سهولة ودون الحاجة إلى الذهاب الى صالات التجميل من أجل فرد الشعر أو التعرض إلى مواد كيميائية قد تلحق الأضرار به

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بذور الكتان والنشا لهم فوائد عديدة للشعر، ويوجد الكثير من الوصفات لعمل كيراتين ببذور الكتان والنشا ومن هذه الوصفات نقدمها لكم فيما يلي.

المكونات

كوب من بذور الكتان.

٢ ملعقة جيل الصبار.

٣ ملاعق من النشا.

كما أنه تحتاج إلى حوالي ملعقة زيت زيتون.

ملعقة زيت جوز الهند.

كما أنه لا بد من إضافة ماء على هذا الخليط.