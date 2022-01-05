وصفات جديدة لتكثيف الشعر وتطويله في شهر بدون أدوية في أسرع وقت

يعتبر الشعر الخفيف والقصير من أكثر المشاكل التي تعاني منها كل امرأة وفتاة، وقد يتم البحث عن وصفات كثيرة لجعله كثيفاً وقوياً دون الإضرار بالشعر، لذلك نعرض لكم اليوم وصفات جديدة لتكثيف الشعر وتطويله، وإذا كنتي من النساء الباحثات عن وصفات طبيعية تمنع تساقط الشعر، فقد تم إعداد هذه المقالة خصيصًا لك، اقرأها وتعرف على أفضل الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر وبالتالي يصبح كثيف وناعم وقوي، كما يمكن تعزيز ونمو الشعر وكثافته من خلال الوصفات والمكونات المتوفرة في مطبخك دون تكاليف باهظة، ولا تأخذ وقتاً طويلاً لأظهار النتيجة وسوف ترين ذلك عند استخدامك الوصفات التالية بانتظام.

وصفات جديدة لتكثيف الشعر وتطويله

يحتوي الثوم على السيلينيوم الذي ينشط الدورة الدموية، ويمكنك تكثيف الشعر من الأمام بالثوم لاحتوائه على المضادات الحيوية والبكتيريا والفطريات التي تسبب ظهور قشرة الرأس وتساقطها، أما الزبادي فهو يساعد على ترطيب الشعر والجذور، والقضاء على الجفاف الذي يتضرر وتساقط الشعر لاحتوائه على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم .

كوب من الزبادي الكامل الدسم .

طريقة التحضير

اخلطي الثوم المفروم مع الزبادي حتى يتجانس الخليط.

تمشيط الشعر من الجذور حتى الأطراف، وترك فروة الرأس لبضع دقائق.

اتركي الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة.

ثم اغسلي الشعر جيداً بالماء الدافئ والشامبو.

يكفي استخدام هذا الخليط مرة في الأسبوع.

المكوناتعنب الثعلب الهندي والليمون

يحتوي عنب الثعلب الهندي على منتجات العناية بالشعر لقدرته الفائقة على تكثيف الشعر في شهر، وبالتالي إطالة وتكثيفها لاحتوائه على الحديد والكاروتين ومضادات الأكسدة، كما يحتوي عصير الليمون أيضًا على فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تقتل الجذور الحرة التي تسبب تلفًا للشعر، ويمكن أن يتغلغل الليمون في فروة الرأس ويأكلها ويفرد بنية الشعر وينعمها.

المكونات

2 ملعقة كبيرة من عنب الثعلب الهندي .

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

اخلطي عنب الثعلب الهندي مع عصير الليمون الطازج حتى يصبح قوامه متجانسًا.

يوضع المزيج على الشعر مباشرة من الجذور حتى الأطراف بتدليك فروة الرأس.

ثم اتركيه على الشعر لمدة 20 دقيقة.

اغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو المناسب.

كرر هذا الخليط مرة واحدة في الأسبوع.

العسل وبياض البيض

يمكن أن يضخ العسل كمية عالية من الدم إلى بصيلات الشعر مما يساعد على منع تساقط الشعر ويعزز نمو الشعر، أما بياض البيض فله الأثر السحري للشعر، فهو يساعد على تكثيف الشعر بدون أدوية وينعمه ويجعله ينمو بشكل أسرع، فالبيض يشكل 90٪ من البروتين الذي يحتويه الشعر بشكل طبيعي وخاصة بروتين الكيراتين، كما أن البيض يمد الشعر بما لا يحتوي عليه.

المكونات

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

2 معلقتان كبيرتان من بياض البيض.

طريقة التحضير