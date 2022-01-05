وداعا للإحراج بعد الآن.. مشروب معجزة للتخلص من غازات البطن والانتفاخ في يوم واحد 

الغازات التي قد تكون في البطن تعد من أكثر مكا قد يكون بيبب التغذية الخاطئة والاعتماد على نوعيات من الأطعمة تعد ضارة بالصحة وأكثر ما يقع من أثر سلبي لتلك الأغذية يكون على الجهاز الهضمي، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات العشبية الطبيعية والتي من خلالها من الممكن أن يتم علاج مشكل الغازات والقولون حيث أن القولون يعد في تلك الحالة محتف بالكثير من المواد السامة مع الفضلات وهي التي تعمل على تواجد تلك الغازات وعلى نحو من الإيضاح والتفصيل نتعرف على أهم المعلومات عن المكونات الأساسية للمشروب والطريقة التي من خلالها من الممكن أن يتم التحضير لتلك الخلطة الطبيعية والتي لا بد من تناولها لحفاظ بشكل تام وعموما على صحة الجهاز الهضمي.

كيفية عمل مشروب طبيعي لعلاج انتفاخات البطن

من أهم ما يمكن أن يساعد كل من لديه تلك الإصابة في البداية أن يتم التحسين من النظام الغذائي والذي يتم تناوله بشكل يومي حيث تعتبر تلك النوعيات من الغذاء غير الصحي تؤثر بشكل سلبي في الهضم وبالنسبة للجهاز الهضمي فيكون متضرر للغاية من تلك المواد الغذائية، لذا فتلك الغازات من أولى خطوات علاجها الابتعاد بشكل تام ونهائيا عن أي مواد غذائية ضارة مثل الوجبات السريعة والطعام الذي يكون ممتلئ بالكثير من الدهون والسعرات الحرارية، وبالنسبة للمواد الطبيعية أو أنواع المشروبات الطبيعية والتي تعد مفيدة في تلك الحالة فمن أهمها مشروب الكمون والذي يساعد في تخليص الجهاز الهضمي والقولون من أي سميات أو فضلات متراكمة، وإليكم عبر الآتي أهم المعلومات عن المقدار والطريقة المتبعة لتحضيره.

مكونات المشروب المعالج لغازات البطن

من أهم المكونات التي من الممكن أن تساعد في طرد الغازات والتخلص من اضطرابات القولون والبطن الناتجة عنها ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقة من الكمون.

ملعقة من النعناع.

ملعقة من الريحان.

ملعقة من الشمر.

ملعقة من الزنجبيل.

ملعقة من القرفة.

ملعقة من الينسون.

طريقة تحضير المشروب

لا بد من أن يتم خلط المكونات وباستعمال نصف ملعقة مع ماء مغلي ولتقليب يصبح جاهز للتناول.