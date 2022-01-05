تخترق فروة الرأس وتعالج الشيب.. القرنفل وبذور الكتان معجزة للتخلص من شيب الشعر نهائيا

تخترق فروة الرأس وتعالج شيب.. القرنفل وبذور الكتان للتخلص من الشعر الأبيض وآثار الشيب من الوصفات الرائعة والتي تلجأ إليها العديد من السيدات في بداية مراحل الشيخوخة والتي يظهر فيها كل آثار الشيب من التجاعيد وخطوط الوجه والشعر الأبيض ومشكلة الشعر الأبيض أحيانًا تظهر في عمر مبكر ولا تدل على الشيب أبدًا وإنما دليل على بعض التوتر واضطرابات في الهرمونات فتبحث المرأة سريعًا على حل للتخلص من هذه المشكلة سواء بالحناء أو بالصبغات ولكن وصفتنا اليوم طبيعية وتعطيك نتائج تدوم لفترات طويلة.

القرنفل وبذور الكتان معجزة للتخلص من شيب الشعر

مكونات الخلطة:-

ثلاث ملاعق كبيرة من القرنفل المطحون.

بضع حبات من بذور الكتان الجاف.

كوب كبير من الماء الدافئ.

زجاجة للبخ.

قومي بوضع كل المكونات في قدر مناسب على النار وقلبيهم جيدًا حتى يصل كل ما بداخل القدر إلى درجة الغليان واتركيها على النار لمدة حوالي 5 دقائق.

ارفعي القدر من على النار وضعيه في مكان جاف ودافئ حتى يبرد قليلًا وصفيها بالمصفاة في برطمان زجاجي له غطاء محكم واتركيه قليلًا.

اشطفي شعرك جيدًا بالشامبو الخاص بك والماء النقي الدافئ حتى تتخلصي من أي زيوت أو كريمات عليه.

ضعي الخليط على فروة رأسك ثم على باقي الشعر ثم الأطراف وقومي بتصفيف شعرك بالمشط وارفعيه على شكل كحكة.

غطي رأسك بالغطاء البلاستيكي أو البونيه لمدة ساعة كاملة ثم ارفعيه من عليه وقومي بشطف رأسك بالماء البارد حتى تُغلق مسام الرأس.

كرري الطريقة مرتين كل أسبوع حتى تحصلي على نتائج أكثر فعالية وشعر خالي من أي آثار للشيب.

يعمل القرنفل على تعزيز نمو الشعر لأنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الشعر لتقوية بصيلاته وتغذيتها.

يعزز عمل الدورة الدموية في الرأس مما يساعد في نمو الشعر بشكل صحي ويعمل على إزالة القشرة التي تعيق عملية نمو الشعر بسرعة.

يقضي على الشعر الأبيض وآثار الشيب التي تحدث بسبب التقدم في العمر أو بسبب مشاكل في الهرمونات والاضطرابات النفسية.

يحد من مشكلة تساقط الشعر ويزيد من لمعان الشعر ورونقه.

خطوات الطريقة:-أهم فوائد القرنفل للشعر