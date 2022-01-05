طريقة عمل بلح الشام المقرمش بالشكولاتة اللذيذة بطريقة مبتكرة أحلى من الجاهز

بلح الشام ، من الحلويات المقرمشة التى يقبل على تناولها الكثير من الناس، وتجد الكثير من الأطفال يرغبون في تناوله، وهو حلوى جميلة تمتلك بعض النكهات الجميلة التي تعطي لها طعم ورائحة مختلفة عن الحلويات الأخري، ويمكن حشوه بالشكولاتة أو العسل الأبيض، ويتم تزينه بالمكسرات، وهو من الحلويات التي تحتوي على بعض العناصر الغذائية الرائعة التي تعطي للجسم الطاقة والحيوية أثناء النهار، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بلح الشام بالشكولاتة بطعم لذيذ وشهي أحلي من الجاهز بخطوات بسيطة.

مكونات بلح الشام المقرمش بالشكولاتة

يحتوي على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

٢ كوب من الدقيق.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

زيت للقلي.

ذرة صغيرة من الملح.

علبة صغيرة من الشكولاتة النوتيلا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بلح الشام المقرمش بالشكولاتة اللذيذة بطعم روعة أحلى من الجاهز بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الملح، والزيت، والماء ونقلبهم جيداً مع بعض. نضع الوعاء على نار متوسطة حتى يغلي جيداً، ثم نضيف الدقيق ونقلب باستمرار حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة. نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نحضر طبق ونضع البيض والفانيليا ونخفقهم جيداً. ثم نصب خليط البيض على العجين ونقلب باستمرار بواسطة اليد حتى يختفي البيض تماماً ويصبح لون العجين أصفر. بعد ذلك نحضر قمع الحلواني ونضع به العجين ونتركه جانباً. نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها الزيت ونتركها حتى تدفئ قليلاً. ثم نقوم بضغط على كيس الحلواني حتى يخرج العجين على شكل أصابع، ثم نقوم بتقطيعه وقليها في الزيت مباشرةً. نقلب الأصابع من وقت لآخر حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي الجميل. ثم نخرج الأصابع من الزيت ونضعها على المنديل الورقية حتى نتخلص من الزيت تماماً. نحضر علبة الشكولاتة، ثم نحضر حقنة بلاستيكية نظيفة نغمسها في الشكولاتة حتى تمتلئ جيداً. ثم ندخل الحقنة في مقدمة الأصابع ونضغط عليها بواسطة اليد حتى يمتلئ بلح الشام جيداً من الداخل. بعد أن ننتهي من حشو الأصابع كلها، نرصها في طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل بلح الشام المقرمش بالشكولاتة

توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على حلويات للذيذة وهى كالتالي:-