50 سنة وتبدو فالعشرينات.. مكون مضاد للشيخوخة والتجاعيد حول العينين بوتكس طبيعي لشد البشرة

50 سنة وتبدو فالعشرينات.. مكون مضاد للشيخوخة والتجاعيد الآن التخلص نهائيًا من آثار وخطوط الشيب من خلال خلطة الكركم لإزالة التجاعيد والتخلص منها تمامًا بوصفة بسيطة وسهلة وبمكونات متوفرة لديكِ ولن تكلفك الكثير، فكلما كبرت المرأة في العمر وظهر عليها الكبر بحثت عن طرق تعيد إليها شبابها وأحيانًا تلجأ السيدات لمستحضرات جاهزة وغير صحية أو آمنة على البشرة مثل البوتوكس والفيلر اللذان يعملان على شد ونفخ البشرة ولكنها يصيبان البشرة بأضرار وخيمة وسنوضح لكم اليوم كيفية القضاء على كل آثار الشيب وخطوط الوجه.

طريقة عمل خلطة الكركم لإزالة التجاعيد وخطوط الوجه

مكونات الوصفة:-

ملعقة كركم كبيرة.

بعض من العسل العضوي.

كية من حليب جوز الهند.

أضيفي الكركم في وعاء مناسب وعميق إلى حد ما ثم أضيفي إليه جوز الهند والعسل العضوي وقلبيه جيدًا حتى تتحول المكونات إلى قوام عجينة متماسكة قليلًا.

أول خطوة قبل وضع الخلطة على وجهك هي غسل بشرتك بالماء الدافئ النقي والغسول الخاص بك والمناسب لبشرتك.

ثم ابدئي في وضع الخليط على وجهك وخاصة على الأماكن التي تظهر بها تجاعيد وخطوط ولكن أبعديه تمامًا عن منطقة العين حتى لا يصيبها أي حساسية أو التهابات.

اتركي الخلطة على بشرتك لمدة حوالي النصف ساعة ثم قومي بغسل وجهك بالماء البارد مرة أخرى لغلق مسام البشرة ثم جففي بشرتك جيدًا ورطبيها بالكريم المرطب الخاص بك.

كرري الخلطة يوميًا لمدة 7 أيام أو بحسب كل بشرة والأخرى وبحسب كمية التجاعيد.

يجب غسل بشرتك جيدًا والتأكد من التخلص من كل آثار الخلطة حيث أن الكركم قد يترك لونًا ظاهرًا على المكان الذي يوضع عليه.

يعمل الكركم على التخلص من كل آثار الأرق والهالات السوداء التي تظهر تحت العين بسبب الإرهاق الشديد.

يقضي على حبوب الشباب ويتخلص تمامًا من بثور الأنف السوداء.

ويتخلص تمامًا من بثور الأنف السوداء. يعالج العديد من الأمراض التي قد تصيب الجلد وخلايا البشرة مثل مرض الأكزيما والصدفية.

يبطئ من نمو الشعر الزائد على البشرة.

يحد من ظهور تجاعيد البشرة وآثار الشيب التي تظهر على الوجه.

خطوات الطريقة:-أهم وأبرز فوائد الكركم للبشرة