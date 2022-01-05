هينسف الدهون.. كوب واحد يوميا وانسي البطن والكرش البارز في 3 أيام يسد الشهية ويحرق الدهون

هينسف الدهون.. كوب واحد يوميا وانسي البطن والكرش البارز في 3 أيام والوزن الزائد بدلًا من اللجوء إلى الجراحات التي تسمى بعمليات تكميم المعدة أو بوضع الكريمات التي تحتوي على مواد ضارة بالجلد والجسم أو حتى اللجوء إلى ممارسة تمارين رياضية قاسية تتسبب في إرهاق البدن والعضلات، كما أن للنعناع فوائد صحية أخرى وهي تسكين آلام البطن والمغص وكذلك انتفاخ المعدة ومشاكل القولون وسنوضح كيفية عمل المشروب وطريقة شربه للقضاء على دهون البطن.

قومي بتحضير كمية من ورق النعناع الأخضر الطازج أو من النعناع المجفف وضعي عليه كوب كبير من الماء في قدر مناسب وضعيه على النار قليلًا.

اتركي القدر على النار حتى يغلي لمدة حوالي خمس دقائق ثم قومي بتصفية المشروب من أوراق النعناع أو حبيباته وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من العسل في كوب كبير وقلبيهم جيدًا.

يمكنك أيضًا إضافة بعض الأعشاب المفيدة كالزنجبيل أو القرنفل وصبهم في كوب كبير وقم بشربهم يوميًا قبل تناول أي أطعمة على معدة فارغة.

كرري الطريقة يوميًا لمدة أسبوع أو أسبوعين حتى تبدأ الترهلات في الاختفاء والزوال.

يعمل النعناع على تطهير الفم من الميكروبات والبكتيريا الضارة في الفم والتخلص من رائحة الفم الكريهة.

يعالج مشاكل الأسنان ويحميها من التسوس كما أنه يقوي الأسنان ويجعلها أقل عرضة للتهشم والتكسر.

يقلل من احتقان الأنف والسعال ونزلات البرد حيث أنه مفيد جدًا للحنجرة ويقلل من مشاكل مرض الربو المزمن.

يطرد البلغ ويعالج السعال المستمر كما أنه يستخدم أحيانًا كمسكن للألم حيث أنه يعالج آلام البطن والمعدة ويعمل على تسكينهما.

يمكنك استخدامه في عمل زيوت للشعر حيث أنه يقضي على القشرة التي تمنع نمو الشعر بشكل صحي.

إضافة النعناع للحليب السائل يساعد في تعزيز عملية الهضم ويحل مشاكل الإمساك ومشاكل القولون العصبي وانتفاخ المعدة.

الشاي بالنعناع يعمل على حرق كمية كبيرة من الدهون الزائدة مما يساعد في تخسيس الوزن الزائد والتخلص من الترهلات.

يحد من مشكلة الصداع المزمن والنصفي.

طريقة عمل مشروب النعناع لتخسيس البطنأهم الفوائد الصحية للنعناع