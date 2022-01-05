ناعم وقطنية … كيكة البرتقال وصفة عبقرية ومميزة

واحدة من أروع وصفات الحلويات في فصل الشتاء، كيكة البرتقال بمذاق ولا أروع وطعم مميز، نحن علي صدد تقديمها لكم بمكونات رائعة ومتوفرة بسهولة، خاصة أن الشتاء موسم البرتقال ويصبح البرتقال متوفر بسهولة في كل الدول، وتعتبر تلك الكيك بالرغم من تميزها وطعمها الغني والرائع إلا أنها غير مكلفة وتتكون من بعض العناصر المتاحة في كل المنازل، وسوف نقدم لكم تلك الوصفة السحرية بمكونات ولا أروع، لتتمكني سيدتي من تقديم كل ما هو مميز للأولاد في منزلك، وحتي تتمكني من إسعاد أبنائك بما تعديه بنفسك لتبهري به جميع احبابك، كما يمكنك إعداد وتقديم الكيك لاحبابك بتك الطريقة في المناسبات الخاصة وسوف ينال إعجاب الجميع.

كيكة البرتقال بطريقة عصرية سريعة

تعتبر وصفة كيكة البرتقال ضمن الوصفات الشهيرة، إلا أنها تاتي ضمن الأكثر بحثا عبر محركات جوجل، حيث إن العديد يقع في عشق تلك الكيكة الغنية دون غيرها، حيث تتمتع مكونات تلك الوصفة بكونها مكونات غنية ومميزة، البرتقال وبعض السكر وبشر البرتقال المميز برائحتة الرائعة، وبعض المكونات الاخري بمجرد امتزاجها تنتج كيك ولا أروع هشة وناعم كالحرير ونستعرض معكم المكونات الأزمة لتحضير تلك الوصفة الشهية، ويمكنك كذلك تجربة كب كيك البرتقال المميز

2.5 كوب دقيق مخصص للحلوي.

2 بيضة كبيرة الحجم، أو ثلاثة بيضات صغيرة الحجم.

كوب ونصف عصير برتقال.

كوب إلا ربع سكر.

معلقة كبيرة من بشر البرتقال.

نصف معلقة فانليا.

معلقتين من البيكنج بودر.

كوب زيت، ويمكن وضع نصف كوب زيت ونصف كوب سمن.

ذرة ملح.

خطوات تحضير كيك برتقال في المنزل

سوف نؤكد لكي بمجرد تجربة تلك الوصفة انها سوف تنال اعجابكم، فقط اتبعي تلك الخطوات لإعداد كيك البرتقال في المنزل، وسوف تبهرك الطريقة، والتي لا تحتاج الي عناء او جهد تحضيرها فقط في الخلاط سوف تحصلي علي نتائج مدهشة