معجنات سريعة للعشاء بالمقلاة بطريقة سهلة واقتصادية وبحشوة لذيذة وشهية

معجنات سريعة للعشاء ، تعد من المعجنات الخفيفة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وهي تصلح لوجبة العشاء، حيث تمد الجسم بالطاقة، وتشعر بالدفء، كما تتميز بمذاقها الطيب واللذيذ لما تحتويه على حشوة رائعة ولذيذة ومفيدة، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية، وسهولة تحضيرها أيضا، لذا تحرص ربات البيوت على إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتهم ولما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس بالدجاج سوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل معجنات سريعة للعشاء بكل سهولة، وبألذ الوصفات سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم.مكونات معجنات سريعة للعشاء
تتكون معجنات سريعة للعشاء من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
مقادير العجينة
- كوب من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة من الزبدة.
- ماء دافئ للعجن حسب الحاجة.
مقادير الحشوة
طريقة التحضير
قم باتباع هذا الخطوات لتحصل على معجنات سريعة للعشاء بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:
- نقشر البطاطس، ثم نقطعه مكعبات كبيرة ونغسله جيدا.
- ثم نحضر حلة ونضيف إليها الماء والبطاطس، ثم نضعها على النار ونتركها حتى تنضج.
- ثم نحضر وعاء عميق، ونضيف إليه الدقيق والملح والسكر والخميرة الفورية، ثم نخلطهم جيدا.
- بعد ذلك نضيف الماء الدافئ بالتدريج ونعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ.
- ثم نرفع حلة البطاطس من على النار بعد نضج البطاطس، ثم نصفيها جيدا من الماء.
- بعد ذلك نضع البطاطس في وعاء ونضيف إليها الملح والفلفل الأسود والجبن المثلثات، ثم نهرس البطاطس جيدا وهي ساخنة ونخلطها مع المكونات جيدا ونترك البطاطس يبرد.
- بعد ذلك نفرد العجينة بالشوبك بعد اختمارها على سطح مرشوش بالدقيق على شكل فطيرة كبيرة نسبيا.
- ثم نضع في منتصفها كمية من الجبنة الموزاريلا المبشورة، ثم نوزع فوق الجبنة البطاطس المهروس، ثم نوزع فوقه جبنة موزاريلا مبشورة، ثم نغلق الفطيرة جيدا.
- ثم نفردها مرة ثانية باليد على شكل فطيرة متوسطة.
- بعد ذلك نضع مقلاة بنفس حجم الفطيرة على نار هادئة، ثم نضيف إليها ملعقة كبيرة من الزبدة ونتركها حتى تذوب، ثم نضع فيها الفطيرة وعندما تكتسب لونا ذهبيا من أسفل نقلبها على الجهة الثانية ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا أيضا.
- ثم نرفع الفطيرة من على النار، ونقطعها بالقطاعة مثلثات.
- بعد ذلك نقدم معجنات سريعة للعشاء في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
معجنات سريعة للعشاء ، تعد من المعجنات الخفيفة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وهي تصلح لوجبة العشاء، حيث تمد الجسم بالطاقة، وتشعر بالدفء، كما تتميز بمذاقها الطيب واللذيذ لما تحتويه على حشوة رائعة ولذيذة ومفيدة، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية، وسهولة تحضيرها أيضا، لذا تحرص ربات البيوت على إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتهم ولما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس بالدجاج سوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل معجنات سريعة للعشاء بكل سهولة، وبألذ الوصفات سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم.مكونات معجنات سريعة للعشاء
تتكون معجنات سريعة للعشاء من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
مقادير العجينة
- كوب من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة من الزبدة.
- ماء دافئ للعجن حسب الحاجة.
مقادير الحشوة
طريقة التحضير
قم باتباع هذا الخطوات لتحصل على معجنات سريعة للعشاء بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:
- نقشر البطاطس، ثم نقطعه مكعبات كبيرة ونغسله جيدا.
- ثم نحضر حلة ونضيف إليها الماء والبطاطس، ثم نضعها على النار ونتركها حتى تنضج.
- ثم نحضر وعاء عميق، ونضيف إليه الدقيق والملح والسكر والخميرة الفورية، ثم نخلطهم جيدا.
- بعد ذلك نضيف الماء الدافئ بالتدريج ونعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ.
- ثم نرفع حلة البطاطس من على النار بعد نضج البطاطس، ثم نصفيها جيدا من الماء.
- بعد ذلك نضع البطاطس في وعاء ونضيف إليها الملح والفلفل الأسود والجبن المثلثات، ثم نهرس البطاطس جيدا وهي ساخنة ونخلطها مع المكونات جيدا ونترك البطاطس يبرد.
- بعد ذلك نفرد العجينة بالشوبك بعد اختمارها على سطح مرشوش بالدقيق على شكل فطيرة كبيرة نسبيا.
- ثم نضع في منتصفها كمية من الجبنة الموزاريلا المبشورة، ثم نوزع فوق الجبنة البطاطس المهروس، ثم نوزع فوقه جبنة موزاريلا مبشورة، ثم نغلق الفطيرة جيدا.
- ثم نفردها مرة ثانية باليد على شكل فطيرة متوسطة.
- بعد ذلك نضع مقلاة بنفس حجم الفطيرة على نار هادئة، ثم نضيف إليها ملعقة كبيرة من الزبدة ونتركها حتى تذوب، ثم نضع فيها الفطيرة وعندما تكتسب لونا ذهبيا من أسفل نقلبها على الجهة الثانية ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا أيضا.
- ثم نرفع الفطيرة من على النار، ونقطعها بالقطاعة مثلثات.
- بعد ذلك نقدم معجنات سريعة للعشاء في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.