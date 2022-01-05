معجنات سريعة للعشاء بالمقلاة بطريقة سهلة واقتصادية وبحشوة لذيذة وشهية

معجنات سريعة للعشاء ، تعد من المعجنات الخفيفة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وهي تصلح لوجبة العشاء، حيث تمد الجسم بالطاقة، وتشعر بالدفء، كما تتميز بمذاقها الطيب واللذيذ لما تحتويه على حشوة رائعة ولذيذة ومفيدة، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية، وسهولة تحضيرها أيضا، لذا تحرص ربات البيوت على إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتهم ولما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس بالدجاج سوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل معجنات سريعة للعشاء بكل سهولة، وبألذ الوصفات سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم.

مكونات معجنات سريعة للعشاء

تتكون معجنات سريعة للعشاء من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

ماء دافئ للعجن حسب الحاجة.

مقادير الحشوة

طريقة التحضير

قم باتباع هذا الخطوات لتحصل على معجنات سريعة للعشاء بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي: