كريم النشا والليمون الطبيعي أنسي أي عيوب في بشرتك من اليوم ووداعًا للتجاعيد

كريم النشا والليمون الطبيعي هو من أفضل أنواع الكريمات المنزلية التي يمكن تحضيرها بكل سهولة، حيث أن هذا الكريم أثبت فعالية رهيبة في تفتيح خلايا البشرة، والعمل على تحسين مظهرها، وتجديد شباب الخلايا والمسام، وذلك بسبب وجود الليمون الذي يحتوي على حمض الستريك الضروري لتنظيف خلايا الجلد من الأتربة والخلايا الميتة والشوائب، وأيضا بسبب وجود عنصر نشا الذرة الذي يمد البشرة بالكربوهيدرات اللازمة لتغذية البشرة، ولذلك يعتبر هذا الكريم من أفضل الوصفات الطبيعية المنزلية لتحسين مظهر البشرة.كريم النشا والليمون الطبيعي
يتم تحضير كريم الليمون والنشا السحري بكل سهولة في أي وقت، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:مكونات الكريم
- عصير 4 ليمونة.
- 3 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.
- زيت اللوز الحلو.
- ملعقة من جيل الصبار
- نقوم بإحضار طبق عميق، ونقوم بتذويب النشا على البارد مع الليمون حتى يختفي النشا تماما، ويصبح الخليط ناعم ومتجانس.
- ثم نقوم بإضافة جيل الصبار إلى الخليط ويتم التلقيب جيدا.
- ثم نقوم بتدفئة زيت اللوز الحلو على النار، ونقوم بإضافته إلى خليط النشا، ونقلب الخليط معا.
- بعد ذلك في علبة نظيفة ومحكمة الغلق نضع هذا الخليط ونحتفظ به في الثلاجة.
- نقوم بدهن هذا الكريم على البشرة يوميا في الصباح وفي المساء.
يتميز كريم الليمون والنشا بالكثير من المميزات المفيدة التي تساعد في تجميل البشرة، ومن أهم فوائد هذا الخليط ما يلي:
- تفتيح وتبييض البشرة والرقبة.
- القضاء على البقع الداكنة.
- كما يعمل على القضاء على الهالات السوداء تحت العين.
- القضاء على البثور والحبوب.
- تنظيف البشرة من الميكروبات والبكتيريا وخلايا الجلد الميت.
- كما يعمل على تنعيم وترطيب وتغذية البشرة.
- تجديد مظهر وشباب مسام البشرة، والقضاء على الخطوط البيضاء والخطوط الرفيعة التي تنتج عن الشيخوخة والتقدم في العمر.
- حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.
- هذا الكريم آمن على البشرة تماما،لأنه يتكون من مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل.
- يساعد هذا الكريم على تصفية البشرة من الندبات والبقع السمراء وحب الشباب.
الوسوم
كريم النشا والليمون الطبيعي هو من أفضل أنواع الكريمات المنزلية التي يمكن تحضيرها بكل سهولة، حيث أن هذا الكريم أثبت فعالية رهيبة في تفتيح خلايا البشرة، والعمل على تحسين مظهرها، وتجديد شباب الخلايا والمسام، وذلك بسبب وجود الليمون الذي يحتوي على حمض الستريك الضروري لتنظيف خلايا الجلد من الأتربة والخلايا الميتة والشوائب، وأيضا بسبب وجود عنصر نشا الذرة الذي يمد البشرة بالكربوهيدرات اللازمة لتغذية البشرة، ولذلك يعتبر هذا الكريم من أفضل الوصفات الطبيعية المنزلية لتحسين مظهر البشرة.كريم النشا والليمون الطبيعي
يتم تحضير كريم الليمون والنشا السحري بكل سهولة في أي وقت، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:مكونات الكريم
- عصير 4 ليمونة.
- 3 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.
- زيت اللوز الحلو.
- ملعقة من جيل الصبار
- نقوم بإحضار طبق عميق، ونقوم بتذويب النشا على البارد مع الليمون حتى يختفي النشا تماما، ويصبح الخليط ناعم ومتجانس.
- ثم نقوم بإضافة جيل الصبار إلى الخليط ويتم التلقيب جيدا.
- ثم نقوم بتدفئة زيت اللوز الحلو على النار، ونقوم بإضافته إلى خليط النشا، ونقلب الخليط معا.
- بعد ذلك في علبة نظيفة ومحكمة الغلق نضع هذا الخليط ونحتفظ به في الثلاجة.
- نقوم بدهن هذا الكريم على البشرة يوميا في الصباح وفي المساء.
يتميز كريم الليمون والنشا بالكثير من المميزات المفيدة التي تساعد في تجميل البشرة، ومن أهم فوائد هذا الخليط ما يلي:
- تفتيح وتبييض البشرة والرقبة.
- القضاء على البقع الداكنة.
- كما يعمل على القضاء على الهالات السوداء تحت العين.
- القضاء على البثور والحبوب.
- تنظيف البشرة من الميكروبات والبكتيريا وخلايا الجلد الميت.
- كما يعمل على تنعيم وترطيب وتغذية البشرة.
- تجديد مظهر وشباب مسام البشرة، والقضاء على الخطوط البيضاء والخطوط الرفيعة التي تنتج عن الشيخوخة والتقدم في العمر.
- حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.
- هذا الكريم آمن على البشرة تماما،لأنه يتكون من مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل.
- يساعد هذا الكريم على تصفية البشرة من الندبات والبقع السمراء وحب الشباب.