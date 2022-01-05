كريم النشا والليمون الطبيعي أنسي أي عيوب في بشرتك من اليوم ووداعًا للتجاعيد

كريم النشا والليمون الطبيعي هو من أفضل أنواع الكريمات المنزلية التي يمكن تحضيرها بكل سهولة، حيث أن هذا الكريم أثبت فعالية رهيبة في تفتيح خلايا البشرة، والعمل على تحسين مظهرها، وتجديد شباب الخلايا والمسام، وذلك بسبب وجود الليمون الذي يحتوي على حمض الستريك الضروري لتنظيف خلايا الجلد من الأتربة والخلايا الميتة والشوائب، وأيضا بسبب وجود عنصر نشا الذرة الذي يمد البشرة بالكربوهيدرات اللازمة لتغذية البشرة، ولذلك يعتبر هذا الكريم من أفضل الوصفات الطبيعية المنزلية لتحسين مظهر البشرة.

كريم النشا والليمون الطبيعي

يتم تحضير كريم الليمون والنشا السحري بكل سهولة في أي وقت، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

عصير 4 ليمونة.

3 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

زيت اللوز الحلو.

ملعقة من جيل الصبار

نقوم بإحضار طبق عميق، ونقوم بتذويب النشا على البارد مع الليمون حتى يختفي النشا تماما، ويصبح الخليط ناعم ومتجانس. ثم نقوم بإضافة جيل الصبار إلى الخليط ويتم التلقيب جيدا. ثم نقوم بتدفئة زيت اللوز الحلو على النار، ونقوم بإضافته إلى خليط النشا، ونقلب الخليط معا. بعد ذلك في علبة نظيفة ومحكمة الغلق نضع هذا الخليط ونحتفظ به في الثلاجة. نقوم بدهن هذا الكريم على البشرة يوميا في الصباح وفي المساء.

مكونات الكريمطريقة عمل كريم النشافوائد كريم النشا والليمون الطبيعي للبشرة

يتميز كريم الليمون والنشا بالكثير من المميزات المفيدة التي تساعد في تجميل البشرة، ومن أهم فوائد هذا الخليط ما يلي: