أفضل ماسك لتنعيم الشعر وتغذيته ويعالج الشعر التالف وداعاً للكيراتين، الشعر هو رمز الجمال وعنوان الأنوثة لدي المرأة مما يجعلها تبحث عن أفضل الطرق للعناية به، ولكن يتعرض الشعر للكثير من الإجهاد نتيجة الإفراط في استخدام الصبغة والمواد الكيميائية مثل الكيراتين أو البروتين، مما تتسبب في جفاف وخشونة الشعر كما تجعله يفقد المرونة والحيوية ولذلك يحتاج الشعر إلي المواد الطبيعية التي تساعد في علاج الشعر، كما تمنح الشعر وفروة الرأس التغذية السليمة لشعر قوي وصحي وأيضاً غير مكلفة وآمنة علي الشعر علي عكس منتجات تنعيم الشعر.

ماسك سريع المفعول لتنعيم الشعر ويمنحه التغذية والقوة بدون مواد كيميائية

يعد تنعيم الشعر أمر هام خاصةً للفتيات التي تعاني من ملمس الشعر الخشن كما يقلل من شعورها بالثقة في النفس.

ولهذا تلجأ لطرق تنعيم الشعر مثل المكواة أو الاستشوار إلا أنها حلول قصيرة المدي وتؤذي الشعر بشدة.

إلا أنه تتوافر الكثير من المواد الطبيعية التي تعمل علي تغذية الشعر من الداخل وتمنحك النعومة واللمعان.

ولهذا سوف أقدم لكم أفضل ماسك لتنعيم الشعر ويساعد في ترطيب خصل الشعر وتغذيته بدون كيراتين.

ماسك البيض والقهوة لشعر مثل الحرير

البيض من أقوي المكونات التي تحتوي علي نسبة عالية من البروتين الذي يساهم في بناء الشعر التالف.

كما يقوم بتغذية وترطيب الشعر من العمق ويساعد في منح الشعر النعومة واللمعان.

القهوة مصدر غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد في علاج تقصف وجفاف الشعر.

كما تعالج أطراف الشعر وتساعد في تنعيم الشعر وتعزيز قوته.

بيضة واحدة.

2 ملعقة كبيرة من القهوة.

3 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

فرشاة للشعر.

في وعاء مناسب قومي بخفق البيضة جيداً ثم أضيفي القهوة زيت الزيتون.

امزجي المكونات حتي تتجانس وتحصلي علي قوام متماسك.

وبعد ذلك بواسطة فرشاة الشعر قومي بتوزيع الماسك من الجذور حتي الأطراف.

يلف الشعر ويغطي بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة 30 دقيقة.

ثم يغسل الشعر بالماء البارد والشامبو ويكرر مرة أسبوعياً لشعر ناعم وقوي.

مكونات الماسكطريقة تحضير ماسك الشعر وكيفية الاستخدام