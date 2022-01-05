اوعي تشتري الزبدة تاني.. بكليو حليب اعملي 2 كيلو زبدة في الخلاط زي بتاعت المحلات في 10 دقائق

الزبدة أحد منتجات الحليب الشهيرة التي يتم استخدامها دائما في المطابخ العربية كما أنها غير مكلفة ويتم صناعتها من الحليب الطبيعي الطازج ويمكن شراء الزبدة من الخارج كما يمكن صنعها في المنزل بطريقة بسيطة من خلال استخدام الحليب وبعض المنتجات الأخرى ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد الزبدة الفلاحي في المنزل باستخدام كيلو من الحليب وسنتحدث عن المكونات التي نحتاج إضافتها للزبدة حتى تكون جاهزة.

مكونات إعداد الزبدة الفلاحي في المنزل

تعد الزبدة أحد الدهون التي تستخدم في طهي الطعام وتجعل له رائحة مميزة وطعم جميل وهذه الرائعة تظهر عادة في المحاشي والأطباق الرئيسية الكبيرة مثل المشويات أيضا ومن خلال هذه ‏فقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الزبدة في المنزل بمكونات بسيطة وهذه المكونات هي:

كيلو من اللبن الجاموسي.

لتر من الماء المثلج.

مكعبات من الثلج.

علبة من الزجاج.

‏

خطوات إعداد الزبدة الفلاحي في المنزل

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الزبدة الفلاحي في المنزل وهذه الخطوات هي: