اوعي تشتري الزبدة تاني.. بكليو حليب اعملي 2 كيلو زبدة في الخلاط زي بتاعت المحلات في 10 دقائق

الزبدة أحد منتجات الحليب الشهيرة التي يتم استخدامها دائما في المطابخ العربية كما أنها غير مكلفة ويتم صناعتها من الحليب الطبيعي الطازج ويمكن شراء الزبدة من الخارج كما يمكن صنعها في المنزل بطريقة بسيطة من خلال استخدام الحليب وبعض المنتجات الأخرى ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد الزبدة الفلاحي في المنزل باستخدام كيلو من الحليب وسنتحدث عن المكونات التي نحتاج إضافتها للزبدة حتى تكون جاهزة.مكونات إعداد الزبدة الفلاحي في المنزل
تعد الزبدة أحد الدهون التي تستخدم في طهي الطعام وتجعل له رائحة مميزة وطعم جميل وهذه الرائعة تظهر عادة في المحاشي والأطباق الرئيسية الكبيرة مثل المشويات أيضا ومن خلال هذه فقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الزبدة في المنزل بمكونات بسيطة وهذه المكونات هي:
- كيلو من اللبن الجاموسي.
- لتر من الماء المثلج.
- مكعبات من الثلج.
- علبة من الزجاج.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الزبدة الفلاحي في المنزل وهذه الخطوات هي:
- أولًا نحضر علبة مصنوعة من الزجاج ونضع فيها الحليب ونترك في العلبة مكان فارغ من الأعلى.
بعد ذلك نترك العلبة الزجاجية لوقت طويل في درجة حرارة المطبخ.
- بعد مرور الوقت ننظر إلى العلبة نجد أن هناك بعض التكتلات التي أصبحت موجودة في قاع العلبة الزجاجية.
- نقوم بإمساك الزجاجة ونبدأ في تحريكها بقوة بعد ذلك نقوم بافراغ التكتلات الموجودة في الزجاجة داخل وعاء كبير ثم ناخذ التكتلات الدهنية ونقوم بتشكيلها على هيئة كرة كبيرة ويساعد الماء المثلج في تماسك الزبدة.
- نخرج الكرة الكبيرة من الماء البارد ونضعها في وعاء آخر ونضع بالقرب منها مكعبات الثلج حتى تساعده على التماسك بعد ذلك يكون لدينا كرة من الزبدة الجاهزة.
- نقون بتخزين الزبدة في الثلاجة ونستخدمها عند الحاجة.
- يمكن استخدام الزبدة في طهي العديد من الأصناف والأطباق بدلًا من استخدام الزيت أو الزبدة الصناعية.
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الزبدة أحد منتجات الحليب الشهيرة التي يتم استخدامها دائما في المطابخ العربية كما أنها غير مكلفة ويتم صناعتها من الحليب الطبيعي الطازج ويمكن شراء الزبدة من الخارج كما يمكن صنعها في المنزل بطريقة بسيطة من خلال استخدام الحليب وبعض المنتجات الأخرى ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد الزبدة الفلاحي في المنزل باستخدام كيلو من الحليب وسنتحدث عن المكونات التي نحتاج إضافتها للزبدة حتى تكون جاهزة.مكونات إعداد الزبدة الفلاحي في المنزل
تعد الزبدة أحد الدهون التي تستخدم في طهي الطعام وتجعل له رائحة مميزة وطعم جميل وهذه الرائعة تظهر عادة في المحاشي والأطباق الرئيسية الكبيرة مثل المشويات أيضا ومن خلال هذه فقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الزبدة في المنزل بمكونات بسيطة وهذه المكونات هي:
- كيلو من اللبن الجاموسي.
- لتر من الماء المثلج.
- مكعبات من الثلج.
- علبة من الزجاج.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الزبدة الفلاحي في المنزل وهذه الخطوات هي:
- أولًا نحضر علبة مصنوعة من الزجاج ونضع فيها الحليب ونترك في العلبة مكان فارغ من الأعلى.
بعد ذلك نترك العلبة الزجاجية لوقت طويل في درجة حرارة المطبخ.
- بعد مرور الوقت ننظر إلى العلبة نجد أن هناك بعض التكتلات التي أصبحت موجودة في قاع العلبة الزجاجية.
- نقوم بإمساك الزجاجة ونبدأ في تحريكها بقوة بعد ذلك نقوم بافراغ التكتلات الموجودة في الزجاجة داخل وعاء كبير ثم ناخذ التكتلات الدهنية ونقوم بتشكيلها على هيئة كرة كبيرة ويساعد الماء المثلج في تماسك الزبدة.
- نخرج الكرة الكبيرة من الماء البارد ونضعها في وعاء آخر ونضع بالقرب منها مكعبات الثلج حتى تساعده على التماسك بعد ذلك يكون لدينا كرة من الزبدة الجاهزة.
- نقون بتخزين الزبدة في الثلاجة ونستخدمها عند الحاجة.
- يمكن استخدام الزبدة في طهي العديد من الأصناف والأطباق بدلًا من استخدام الزيت أو الزبدة الصناعية.