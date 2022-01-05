طرية ومرملة.. أعملي البسبوسة بالسمن البلدي والمكسرات بنفس الطعم الجاهز واحلي

طرية ومرملة.. أعملي البسبوسة بالسمن البلدي والمكسرات من الوصفات الشهيرة والأكثر بحثًا عبر الإنترنت، وبالنسبة لي البسبوسة المنزلية ألذ وأطعم من البسبوسة الجاهزة كما أنها تعطي قيمة غذائية كبيرة وفوائد عظيمة وخاصة المرملة، ويتم تقديم البسبوسة في المناسبات والحفلات وكذلك العزومات المنزلية كما يمكنك عملها في المنزل وتقديمها كضيافة عند زيارتك لأحد الأصدقاء، ومن خلال مقالنا اليوم سنتعرف على طريقة عملها والمكونات البسيطة اللازمة لتحضيرها.

طريقة عمل البسبوسة بالسمن البلدي والمكسرات في المنزل

مكونات تحضير البسبوسة

نصف كيلو سميد ناعم (دقيق البسبوسة).

1\2 كوب كبير سمن بلدي.

كمية وفيرة من جوز الهند.

كوب كبير من الحليب الطازج.

ثلاثة أكواب كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

ملعقتان من عسل الجلوكوز.

2 كوب ونصف ماء نقي.

كيس فانيلا.

عصير الليمون.

أول خطوة قومي بوضع السميد الناعم في وعاء بلاستيكي مناسب وعميق قليلًا ثم أضيفي إليه جوز الهند وقلبيه جيدًا حتى يتجانسا معًا.

بعد ذلك أحضري وعاء وقومي بوضعه على النار وأضيفي إليه نصف كوب الماء والسكر الموجود وقلبيه حتى يصبح الخليط ذي قوات متماسك قليلًا ثم ابدئي في وضع السمنة البلدي إلى الخليط.

ضعي الخليط كله داخل الخلاط الكهربائي أو باستخدام المضرب الكهربي حتى تتخلصي من أي تكتلات وتحصلي على خليط متجانس.

أضيفي الحليب في الوعاء الأول إلى الوعاء الثاني وقلبيه جيدًا ثم ارفعي الخليط من على النار حتى يبرد قليلًا.

ضعي الخليط بعد أن يبرد قليلًا في وعاء بلاستيكي مع خليط السميد الناعم وجوز الهند وقلبيه معه.

بعد ذلك جهزي صينية فرن مناسبة وادهنيها من جميع الجوانب بالزبدة أو الزيت أو السمن البلدي حتى تتجنبي التصاق الخليط والعجينة بها بعد نضجها داخل الفرن.

يجب مساواة سطح البسبوسة حتى تصبح منسقة ولذيذة وحتى تنضج كلها بشكل متساو.

حتى تصبح منسقة ولذيذة وحتى تنضج كلها بشكل متساو. أشعلي الفرن على درجة حرارة تتراوح بين 170 إلى 180 درجة مئوية وأدخلي الصواني الفرن وأغلقي باب الفرن واتركيها لمدة 30 دقيقة.

بعد أن تنضج البسبوسة ضعي عليها الشربات المتكون من (بعض السكر والليمون والفانيلا والسمن) وقومي برشه على سطح البسبوسة بعد النضج.

خطوات التحضير