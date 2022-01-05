في 10 دقائق فقط اعملي بيتزا الخلاط السائلة السريعة بدون خميرة ولا فرن مثل الجاهزة بالظبط

الفطائر من أشهى المخبوزات التي يتم اعدادها في المنزل بطرق مختلفة وجميعها تكون لذيذة ولها طعم مختلف ويحب تناولها الكبار والصغار كما يمكن تناولها في وجبة الإفطار مع كوب من الشاي فنجان من القهوة ويمكن تناولها كاحد المقبلات ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة مختلفة يمكن من خلالها صناعة فطائر البيتزا وباقي المخبوزات باستخدام المقلاة ‏بطريقة سهلة وبسيطة سنتحدث عن المكونات التي نحتاجها لأعداد هذه الفطائر.

‏مكونات إعداد فطائر الخلاط الساخنة

يتم إعداد فطائر المقلاة ‏بطريقة سهلة وبسيطة ‏كما أنها سريعة التحضير ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت ولا إلى العديد من الخطوات ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد فطائر المقلاة الساخنة دون أن نحتاج إلى الفرن وهذه المكونات هي:

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كوب كبير من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من الفلفل الأخضر المقطع إلى شرائح صغيرة.

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‏ ملعقة صغيرة من البكينج بودر .

½ كوب من الزبادي.

كوب كبير من الصلصة.

كوب كبير من المشروم

1\2‬ كوب من الزيتون الأسود الكبير.‬

كوب من الجبن المبشور.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من الماء

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فيما يلي مكونات إعداد صلصة البيتزا وهي:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

طريقة إعداد البيتزا باستخدام المقلاة

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تنفيذها بواسطة المقلاة وهذه الخطوات هي: