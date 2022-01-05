في 10 دقائق فقط اعملي بيتزا الخلاط السائلة السريعة بدون خميرة ولا فرن مثل الجاهزة بالظبط

الفطائر من أشهى المخبوزات التي يتم اعدادها في المنزل بطرق مختلفة وجميعها تكون لذيذة ولها طعم مختلف ويحب تناولها الكبار والصغار كما يمكن تناولها في وجبة الإفطار مع كوب من الشاي فنجان من القهوة ويمكن تناولها كاحد المقبلات ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة مختلفة يمكن من خلالها صناعة فطائر البيتزا وباقي المخبوزات باستخدام المقلاة بطريقة سهلة وبسيطة سنتحدث عن المكونات التي نحتاجها لأعداد هذه الفطائر.مكونات إعداد فطائر الخلاط الساخنة
يتم إعداد فطائر المقلاة بطريقة سهلة وبسيطة كما أنها سريعة التحضير ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت ولا إلى العديد من الخطوات ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد فطائر المقلاة الساخنة دون أن نحتاج إلى الفرن وهذه المكونات هي:
- كوب كبير من الدقيق الأبيض.
- كوب كبير من الفلفل الأخضر المقطع إلى شرائح صغيرة.
- ملعقة صغيرة من البكينج بودر .
- ½ كوب من الزبادي.
- كوب كبير من الصلصة.
- كوب كبير من المشروم
- 1\2 كوب من الزيتون الأسود الكبير.
- كوب من الجبن المبشور.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة من الماء
فيما يلي مكونات إعداد صلصة البيتزا وهي:
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من الصلصة.
- ثلاث فصوص من الثوم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تنفيذها بواسطة المقلاة وهذه الخطوات هي:
- أولا نضع الدقيق مع الملح مع البودر ونقوم بتقليب المكونات جيدا.
- ويمكن أن نستخدم العجانة الكهربائية أو المضرب الكهربائي.
- في الخطوة التالية نقوم باضافة الزبادي والماء والزيت ونستمر في تحريك العجين حتى يصبح متماسك بعد ذلك.
- نترك عجينة لبعض الوقت حتى تنضج.
- بعد ذلك نحضر طاسة كبيرة و نقوم بتقطيع عجينة البيتزا إلى قطع صغيرة.
- ثم نضع عجينة البيتزا داخل الطاسة التي تحتوي على بعض الزيت ونستخدك شوكة حتى نصنع من خلالها بعض فتحات التهوية في البيتزا.
- نقوم باضافة شرائح زيتون وشرائح الفلفل والصلصة والطماطم على سطح البيتزا حتى تعطيها الطعم اللذيذ ونقوم بتغطيتها لبعض الوقت حتى تكون جاهزة.
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الفطائر من أشهى المخبوزات التي يتم اعدادها في المنزل بطرق مختلفة وجميعها تكون لذيذة ولها طعم مختلف ويحب تناولها الكبار والصغار كما يمكن تناولها في وجبة الإفطار مع كوب من الشاي فنجان من القهوة ويمكن تناولها كاحد المقبلات ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة مختلفة يمكن من خلالها صناعة فطائر البيتزا وباقي المخبوزات باستخدام المقلاة بطريقة سهلة وبسيطة سنتحدث عن المكونات التي نحتاجها لأعداد هذه الفطائر.مكونات إعداد فطائر الخلاط الساخنة
يتم إعداد فطائر المقلاة بطريقة سهلة وبسيطة كما أنها سريعة التحضير ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت ولا إلى العديد من الخطوات ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد فطائر المقلاة الساخنة دون أن نحتاج إلى الفرن وهذه المكونات هي:
- كوب كبير من الدقيق الأبيض.
- كوب كبير من الفلفل الأخضر المقطع إلى شرائح صغيرة.
- ملعقة صغيرة من البكينج بودر .
- ½ كوب من الزبادي.
- كوب كبير من الصلصة.
- كوب كبير من المشروم
- 1\2 كوب من الزيتون الأسود الكبير.
- كوب من الجبن المبشور.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة من الماء
فيما يلي مكونات إعداد صلصة البيتزا وهي:
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من الصلصة.
- ثلاث فصوص من الثوم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تنفيذها بواسطة المقلاة وهذه الخطوات هي:
- أولا نضع الدقيق مع الملح مع البودر ونقوم بتقليب المكونات جيدا.
- ويمكن أن نستخدم العجانة الكهربائية أو المضرب الكهربائي.
- في الخطوة التالية نقوم باضافة الزبادي والماء والزيت ونستمر في تحريك العجين حتى يصبح متماسك بعد ذلك.
- نترك عجينة لبعض الوقت حتى تنضج.
- بعد ذلك نحضر طاسة كبيرة و نقوم بتقطيع عجينة البيتزا إلى قطع صغيرة.
- ثم نضع عجينة البيتزا داخل الطاسة التي تحتوي على بعض الزيت ونستخدك شوكة حتى نصنع من خلالها بعض فتحات التهوية في البيتزا.
- نقوم باضافة شرائح زيتون وشرائح الفلفل والصلصة والطماطم على سطح البيتزا حتى تعطيها الطعم اللذيذ ونقوم بتغطيتها لبعض الوقت حتى تكون جاهزة.