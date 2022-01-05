وداعاً لشراء الجبن الجاهزة.. بكيلو لبن اعملي الجبنة الكريمي بطعمها الخطير باسهل طريقة ناجحة 100%

توجد العديد من الأجبان المطبوخة التي يحب العديد من الناس تناولها بسبب طعمها المميز واللذيذ وهناك الكثير من الأجبان التي تستخدم في إعداد الشطار التي يأخذها الأطفال إلى المدرسة ومن أبرز هذه الأجبان الجبن السائل والجبن المثلثات والكاري والعديد من الأجبان الأخرى لكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن الجبن المثلثات بالتحديد وهو من أبرز الطرق التي يتم اعداد الجبن بها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الجبن المثلثات والمكونات التي نحتاجها لإعداد هذا الجبن.
جميع انواع الأجبان يكون المصدر الأساسي لها هو الحليب الطازج ولكن نقوم باضافة بعض المكونات الأخرى التي تجعل لها طعم مميز ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الجبن المثلثات وهذه المكونات هي:
- كوب من الحليب طازج كامل الدسم
- ثلاث ملاعق من الدقيق.
- ثلاث مثلثات من الجبن.
- ملعقة كبيرة من القشطة او ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ¼ كوب من الخل.
- ½ ملعقة صغيرة من الملح.
- ¼ كوب من الزيت.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تحضير الجبن المثلثات في المنزل بطريقة بسيطة وهذه الخطوات هي:
- في الخطوة الأولى نحضر جميع المكونات معا ونقوم بوضع جميع هذه المكونات داخل الخلاط الكهربائي الزبدة والجبن والزيت ودقيق والحليب.
- في الخطوة التالية نقوم بتشغيل الخلاط لفترة طويلة حتى تتجانس جميع المكونات معًا.
- بعد ذلك نحضر قدر كبير ونضع فيه خليط المكونات السائلة ونترك هذا الخليط على النار ونستمر في تحريك المكونات طوال الوقت دون توقف.
- بعد مرور الوقت سنلاحظ انه الحليب السائل بدأ يتحول إلى كريمة ثقيلة.
- نحضر علبة أخرى نضع فيها زبدة او ملعقة من الزيت داخل كيس بلاستيك ونقوم بصب المكونات داخل هذه العلبة ونتركها فيها لبعض الوقت حتى تتجمد تمامًا.
- وبعد ذلك نضع كريمة الجبن داخل الثلاجة يوم كامل ثم نخرجها و نقوم بتقطيعها على أشكال المثلثات.
الوسوم
توجد العديد من الأجبان المطبوخة التي يحب العديد من الناس تناولها بسبب طعمها المميز واللذيذ وهناك الكثير من الأجبان التي تستخدم في إعداد الشطار التي يأخذها الأطفال إلى المدرسة ومن أبرز هذه الأجبان الجبن السائل والجبن المثلثات والكاري والعديد من الأجبان الأخرى لكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن الجبن المثلثات بالتحديد وهو من أبرز الطرق التي يتم اعداد الجبن بها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الجبن المثلثات والمكونات التي نحتاجها لإعداد هذا الجبن.
جميع انواع الأجبان يكون المصدر الأساسي لها هو الحليب الطازج ولكن نقوم باضافة بعض المكونات الأخرى التي تجعل لها طعم مميز ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الجبن المثلثات وهذه المكونات هي:
- كوب من الحليب طازج كامل الدسم
- ثلاث ملاعق من الدقيق.
- ثلاث مثلثات من الجبن.
- ملعقة كبيرة من القشطة او ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ¼ كوب من الخل.
- ½ ملعقة صغيرة من الملح.
- ¼ كوب من الزيت.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تحضير الجبن المثلثات في المنزل بطريقة بسيطة وهذه الخطوات هي:
- في الخطوة الأولى نحضر جميع المكونات معا ونقوم بوضع جميع هذه المكونات داخل الخلاط الكهربائي الزبدة والجبن والزيت ودقيق والحليب.
- في الخطوة التالية نقوم بتشغيل الخلاط لفترة طويلة حتى تتجانس جميع المكونات معًا.
- بعد ذلك نحضر قدر كبير ونضع فيه خليط المكونات السائلة ونترك هذا الخليط على النار ونستمر في تحريك المكونات طوال الوقت دون توقف.
- بعد مرور الوقت سنلاحظ انه الحليب السائل بدأ يتحول إلى كريمة ثقيلة.
- نحضر علبة أخرى نضع فيها زبدة او ملعقة من الزيت داخل كيس بلاستيك ونقوم بصب المكونات داخل هذه العلبة ونتركها فيها لبعض الوقت حتى تتجمد تمامًا.
- وبعد ذلك نضع كريمة الجبن داخل الثلاجة يوم كامل ثم نخرجها و نقوم بتقطيعها على أشكال المثلثات.