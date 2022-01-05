كريم البقدونس والنشا السحري لتبييض الوجه 3 درجات من أول أستخدام

طريقة عمل كريم البقدونس والنشا لتبييض الوجه هو ما سنتكلم عنه اليوم فـ مع دخول فصل الشتاء تعاني الكثير من النساء من جفاف وبهتان البشرة وهنا يجب عمل روتين ثابت للبشرة لكي تصبح نقية وبيضاء وكريم البقدونس والنشا من أفضل ما يمكنكِ استخدامه ضمن هذا الروتين لذلك تابعي معنا لتتعلمي طريقة عمله بالمنزل بخطوات بسيطة.

كريم البقدونس والنشا لتبييض الوجه

المكونات:

½ كوب من عصير البقدونس الطازج.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت الورد.

ملعقتين كبيرتين من بودرة النشا.

ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند.

علبة محكمة الغلق.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بعمل عصير البقدونس ثم نأخذ الماء منه ونضيف له كمية النشا ونُقلب جيدًا حتى يختلطوا سويًا. نرفع الخليط على النار ونحركه حتى يصبح قوامه ثقيل. بعد أن نرفعه من على النار بعدة دقائق نضيف زيت جوز الهند ومن خلفه زيت الورد ونخلطهم جميعًا. بعد التقليب سيتكون معنا خليط متماسك قوامه كريمي، نضعه بداخل العلبة ليكون جاهزا على الاستخدام. ندهن من الكريم على البشرة يوميًا بشكل منتظم وستلاحظين الفرق في خلال عدة أسابيع.

وصفة البقدونس والعسل لتفتيح الوجه واليدين

المكونات:

¼ كوب من ماء البقدونس المغلي.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

وملعقة واحدة من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

علبة محكمة الغلق.

طريقة التحضير والاستخدام: