طريقة صبغ الشعر بالحناء والكاكاو للحصول علي لون بني أو غزالي بدون اكسجين أو أي مواد كيميائية

صبغ الشعر بالحناء هي واحدة من أهم وصفات التجميل المستخدمة في المنزل أو في صالونات التجميل، حيث أن الحناء من النباتات الطبيعية التي تقوم بتلوين الشعر حسب الدرجة التي تريد الحصول عليها، والحناء تتميز باحتوائها على الكثير من المعادن الطبيعية التي تقوم بمنح الشعر الكثير من الغذاء، ولذلك تحرص نجمات السينما على تطبيق وصفات الحناء على الشعر، وذلك لأن الحناء تقوم بتغذية الشعر وتنعيمه، كما أنها تقوم بتطويل الشعر وتكثيفه، وتجعل الشعر ذات حيوية ونعومة.

صبغ الشعر بالحناء والكاكاو

يمكن تلك الوصفة إذا كان الهدف منها الحصول على شعر جميل بلون متميز، حيث أن اللون ودرجاته يمكن التحكم فيهم من خلال كمية الحناء وإضافة عصير الليمون إلى مسحوق الحنة، فالليمون يعمل على تفتيح درجة لون الشعر، ويمكن تنفيذ الوصفة كما يلي:

المكونات

كوب من الحناء الطبيعية.

نصف كوب من عصير الليمون.

5 ملاعق من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

في إناء نقوم بخلط جميع المكونات السابقة معا حتى يتم الحصول على خليط سائل متجانس.

نقوم بتنظيف الشعر من الزيوت المترسبة بداخله، لضمان وصول خليط الحناء إلى جميع أجزاء الشعر.

نقوم بفرد خليط الحناء على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف.

نترك الحناء على الشعر لمدة 6 ساعات.

نغسل الشعر بالماء الفاتر.

نرطب الشعر بزيت الزيتون، حتى لا تتسبب الحناء في جفاف بصيلات الشعر.

طريقة صبغ الشعر بالحناء للحصول على اللون البني الفاتح

يتم الحصول على اللون البني الفاتح باستخدام الحناء من خلال تطبيق تلك الوصفة بالتفصيل، والوصفة كما يلي:

المكونات

نصف كوب من مسحوق الكاكاو.

نصف كوب من الحناء.

كوب من مغلي الكركدية أو الشاي الأحمر.

طريقة التحضير