ب 10 جنية حضري كيراتين طبيعي في المنزل يرطب الشعر الخشن ويعالج التساقط سيجعل شعرك ناعم حرير

‏الشعر المجعد من اكبر المشاكل التي تواجه الكثير من الفتيات لذلك دائما يبحثون عن منتجات تساعد على فرد الشعر والتخلص من هذه التجاعيد وذلك من خلال الكريمات التي تعمل على فرد الشعر بواسطة الكراتين ومستحضرات التجميل الشهيرة التي يكون لها نتيجة سريعة ولكن في نفس الوقت فإنها تقضي على بصيلة الشعر وتضرها ‏وتسبب التلف هو تساقط الشعر والعديد من المشاكل الأخرى وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها فرد الشعر ولكن باستخدام منتجات طبيعية ولا تحتوي على أي أضرار للشعر.

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فرد الشعر باستخدام مكونات بعشرة جنيهات

يمكن الوصول إلى شعر ناعم والمفروض من خلال بعض المكونات البسيطه الموجودة في المنزل والتي لا تحتاج إلى تكلفة كبيرة وجميع هذه المكونات طبيعية لا تسبب أي أضرار أو آثار جانبية للشعر سواء على المدى البعيد أو على المدى القريب وفي نفس الوقت تعمل على تطويل الشعر وترطيب الشعر وتعالج العديد من المشاكل التي يمر بها الشعر ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن خلطة الجليسرين وجوز الهند ومكونات هذه الخلطة هي:

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اوراق الجرجير المفرومة

1\4‬ فنجان من الجيلسرين.

1\4‬ فنجان من جوز الهند.‬

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مكونات إعداد خلطة الجيلسرين وجوز الهند

هناك العديد من الزيوت والمكونات الطبيعية التي تساعد على تحفيز نمو الشعر والتخلص من التلفون تتساقط والتجاعيد والعديد من ‏مشاكل البشرة ومن خلال هذه الفكرة سنتحدث تحديدا عن طريقة إعداد وصفة الجلسرين ‏وجوز الهند وخطوات تحضير هذا الخليط هي:

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