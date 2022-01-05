ب 10 جنية حضري كيراتين طبيعي في المنزل يرطب الشعر الخشن ويعالج التساقط سيجعل شعرك ناعم حرير

الشعر المجعد من اكبر المشاكل التي تواجه الكثير من الفتيات لذلك دائما يبحثون عن منتجات تساعد على فرد الشعر والتخلص من هذه التجاعيد وذلك من خلال الكريمات التي تعمل على فرد الشعر بواسطة الكراتين ومستحضرات التجميل الشهيرة التي يكون لها نتيجة سريعة ولكن في نفس الوقت فإنها تقضي على بصيلة الشعر وتضرها وتسبب التلف هو تساقط الشعر والعديد من المشاكل الأخرى وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها فرد الشعر ولكن باستخدام منتجات طبيعية ولا تحتوي على أي أضرار للشعر.
يمكن الوصول إلى شعر ناعم والمفروض من خلال بعض المكونات البسيطه الموجودة في المنزل والتي لا تحتاج إلى تكلفة كبيرة وجميع هذه المكونات طبيعية لا تسبب أي أضرار أو آثار جانبية للشعر سواء على المدى البعيد أو على المدى القريب وفي نفس الوقت تعمل على تطويل الشعر وترطيب الشعر وتعالج العديد من المشاكل التي يمر بها الشعر ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن خلطة الجليسرين وجوز الهند ومكونات هذه الخلطة هي:
- اوراق الجرجير المفرومة
- 1\4 فنجان من الجيلسرين.
- 1\4 فنجان من جوز الهند.
هناك العديد من الزيوت والمكونات الطبيعية التي تساعد على تحفيز نمو الشعر والتخلص من التلفون تتساقط والتجاعيد والعديد من مشاكل البشرة ومن خلال هذه الفكرة سنتحدث تحديدا عن طريقة إعداد وصفة الجلسرين وجوز الهند وخطوات تحضير هذا الخليط هي:
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه 1\4 فنجان من زيت جوز الهند ثم نضيف له اوراق الجرجير ونضيف أيضا 1\4 فنجان من الجيلسرين.
- مستمر في تحريك جميع مكونات الخليط جيدا حتى تصبح متجانسا ويمكن استخدامها.
- في الخطوة التالية نقوم بتوزيع هذا الخليط على فروة الشعر ونترك هو تقريبا لمدة ساعة كاملة حتى يحصل الشعر على الفوائد الموجودة داخل الخليط.
- بعد ذلك نغسل فروة الشعر بشامبو المناسب تنزيل جميع آثار الخليط.
- يمكن تكرار هذه الخلطة بشكل أسبوعي حتى نحصل على النتائج التي نحتاج إليها.
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الشعر المجعد من اكبر المشاكل التي تواجه الكثير من الفتيات لذلك دائما يبحثون عن منتجات تساعد على فرد الشعر والتخلص من هذه التجاعيد وذلك من خلال الكريمات التي تعمل على فرد الشعر بواسطة الكراتين ومستحضرات التجميل الشهيرة التي يكون لها نتيجة سريعة ولكن في نفس الوقت فإنها تقضي على بصيلة الشعر وتضرها وتسبب التلف هو تساقط الشعر والعديد من المشاكل الأخرى وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها فرد الشعر ولكن باستخدام منتجات طبيعية ولا تحتوي على أي أضرار للشعر.
يمكن الوصول إلى شعر ناعم والمفروض من خلال بعض المكونات البسيطه الموجودة في المنزل والتي لا تحتاج إلى تكلفة كبيرة وجميع هذه المكونات طبيعية لا تسبب أي أضرار أو آثار جانبية للشعر سواء على المدى البعيد أو على المدى القريب وفي نفس الوقت تعمل على تطويل الشعر وترطيب الشعر وتعالج العديد من المشاكل التي يمر بها الشعر ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن خلطة الجليسرين وجوز الهند ومكونات هذه الخلطة هي:
- اوراق الجرجير المفرومة
- 1\4 فنجان من الجيلسرين.
- 1\4 فنجان من جوز الهند.
هناك العديد من الزيوت والمكونات الطبيعية التي تساعد على تحفيز نمو الشعر والتخلص من التلفون تتساقط والتجاعيد والعديد من مشاكل البشرة ومن خلال هذه الفكرة سنتحدث تحديدا عن طريقة إعداد وصفة الجلسرين وجوز الهند وخطوات تحضير هذا الخليط هي:
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه 1\4 فنجان من زيت جوز الهند ثم نضيف له اوراق الجرجير ونضيف أيضا 1\4 فنجان من الجيلسرين.
- مستمر في تحريك جميع مكونات الخليط جيدا حتى تصبح متجانسا ويمكن استخدامها.
- في الخطوة التالية نقوم بتوزيع هذا الخليط على فروة الشعر ونترك هو تقريبا لمدة ساعة كاملة حتى يحصل الشعر على الفوائد الموجودة داخل الخليط.
- بعد ذلك نغسل فروة الشعر بشامبو المناسب تنزيل جميع آثار الخليط.
- يمكن تكرار هذه الخلطة بشكل أسبوعي حتى نحصل على النتائج التي نحتاج إليها.