طريقة عمل التين المجفف اللذيذ في المنزل بالطريقة الأصلية بأقل مجهود

التين المجفف ، من الوصفات السهلة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن استعماله في إعداد العديد من الحلويات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل التين المجفف.

مكونات التين المجفف

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

٢ كيلو من التين العادي أو البرشومي.

مقدار مناسب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل التين المجفف وطريقة تحضيره كالتالي: