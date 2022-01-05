طريقة عمل التين المجفف اللذيذ في المنزل بالطريقة الأصلية بأقل مجهود

التين المجفف ، من الوصفات السهلة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن استعماله في إعداد العديد من الحلويات.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل التين المجفف.مكونات التين المجفف
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- ٢ كيلو من التين العادي أو البرشومي.
- مقدار مناسب من زيت الزيتون.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل التين المجفف وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بوضع التين بدون غسله في صاج ونوزعه بالتساوي على الصاج.
- ثم نقوم بوضع التين تحت الشمس طول النهار وندخله المنزل بالليل.
- ونكرر الأمر لمدة قد تصل لأسبوعين حتي يتخلص التين من جميع كمية الماء التي بداخله.
- ويجب ألا نترك التين يجف أكثر من اللازم حتي لا يقسو قوامه ويتغير طعمه.
- وبعدما يتم تجفيف التين نقوم بغسله بالماء مرتين حتي نتخلص من الغبار والأتربة التي قد تكون ملتصقة به.
- ثم نقوم بوضع التين تحت الشمس مرة أخرى حتي يجف الماء تماما.
- ثم نقوم بدهن التين الجاف بزيت الزيتون ونضعه بداخل برطمان زجاجي حتي يتم حفظه جيدا
- ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.
- ويمكن استعماله في تزيين العديد من الحلويات.
- كما يوجد العديد من الصوصات الحلوة والمميزة التي يمكن إعدادها واستعمالها في تزيين الحلويات المختلفة.
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التين المجفف ، من الوصفات السهلة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن استعماله في إعداد العديد من الحلويات.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل التين المجفف.مكونات التين المجفف
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- ٢ كيلو من التين العادي أو البرشومي.
- مقدار مناسب من زيت الزيتون.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل التين المجفف وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بوضع التين بدون غسله في صاج ونوزعه بالتساوي على الصاج.
- ثم نقوم بوضع التين تحت الشمس طول النهار وندخله المنزل بالليل.
- ونكرر الأمر لمدة قد تصل لأسبوعين حتي يتخلص التين من جميع كمية الماء التي بداخله.
- ويجب ألا نترك التين يجف أكثر من اللازم حتي لا يقسو قوامه ويتغير طعمه.
- وبعدما يتم تجفيف التين نقوم بغسله بالماء مرتين حتي نتخلص من الغبار والأتربة التي قد تكون ملتصقة به.
- ثم نقوم بوضع التين تحت الشمس مرة أخرى حتي يجف الماء تماما.
- ثم نقوم بدهن التين الجاف بزيت الزيتون ونضعه بداخل برطمان زجاجي حتي يتم حفظه جيدا
- ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.
- ويمكن استعماله في تزيين العديد من الحلويات.
- كما يوجد العديد من الصوصات الحلوة والمميزة التي يمكن إعدادها واستعمالها في تزيين الحلويات المختلفة.