بملعقة من النشا أصنعي ماسك لبان الذكر والنشا الرهيب لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة

ماسك لبان الذكر والنشا ، يعتبر من الأعشاب الطبيعية التي تدخل في مستحضرات التجميل، وتعتبر من المستحضرات الطبيعية التي لا تؤثر على البشرة ولا تعمل على تهيج الجلد كما يحدث في المستحضرات الأخرى التي تحتوي على مواد كيميائية تؤثر على البشرة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب، يعمل على تفتيح البشرة وجعلها وخالية من العيوب، حيث أنه يتكون من مكونات مفيدة للبشرة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة صنع ماسك لبان الذكر والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة.

يتكون ماسك لبان الذكر والنشا من بعض المكونات التي تعطي البشرة النضارة والبياض وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

ربع كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك لبان الذكر الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به لبان الذكر والماء ونضعه على النار حتي يغلي جيداً. نضيف بعد ذلك النشا ونقلب جيداً حتى يتغير الخليط ويصبح سميكاً. قومي برفع الخليط من النار ونتركه حتي يبرد تماماً ثم نطبقه على الوجه لمدة نصف ساعة. بعد انتهاء المدة اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه جيداً بمنشفة نظيفة. سوف تلاحظين الفرق من اول استخدام وتكرار الماسك مرتين بالأسبوع حتي الحصول على نتائج فعالة.

نصائح قبل وضع الماسك

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند استخدام الماسك وهي كالآتي:-

عليكي قبل وضع الماسك بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ حتي تفتح مسام البشرة.

قومي بوضع الماسك بفترة محددة فلا يمكن زيادة المدة حتي لا يؤدي إلي تهيج البشرة.

لا بد من غسل الماسك بالماء البارد أو الفاتر حتي تغلق مسام البشرة.

يجب وضع كريم مرطب بعد إزالة الماسك مباشرة حتي لا تتهيج البشرة.

فوائد النشا للبشرة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها النشا للبشرة الدهنية وهي كالآتي:-