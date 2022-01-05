طريقة عمل سمك السلمون اللذيذ في الفرن والمشوي مع السلطات

السمك واحد من أشهر الأكلات اللذيذة والغنية بالفسفور كما أنه سهل التحضير والإعداد، ويحبه الكثير من الناس لأنه ذات مذاق خاص وجميل، والسمك من الأكلات المفيدة والمتميزة وهو من الوجات التى تحرص ربات البيوت على إعدادها دائماً لذلك سوف نوضح إليكم اليوم طريقة عمل سمك السلمون في المنزل.

2 شريحة السلمون الفيليه.

2 بصلة مقطعه إلي شرائح.

حبة ليمون مقطعه إلي شرائح.

نص ملعقة فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملح حسب الرغبة.

إحضار وعاء ونقوم بغسل قطع السمك بالطحين والماء الجاري. ثم نضعهم في الوعاء وعصر عليه ليمونة كبيرة ونقوم بوضع الملح، والفلفل الأسود، والكزبرة، أو إكليل الجبل حتي تعطي نكهة إضافية. ونقوم بوضع زيت الزيتون وتقليب الشرائح وتركها حتي لتمتص الزيت لمدة 2 ساعة. نقوم بتسخين الفرن ونقوم بإحضار صينية ونقوم برص شرائح البصل، والليمون، وشرائح السمك. ونقوم بوضعها في الفرن لمدة 10 دقيق ونقوم بتقديمها ساخنة مع السلطة.

عصير الليمون.

نص ملعقة صغيرة كمون.

نص ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

حبة طماطم.

حبة بصل.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة صغيرة إكليل الجبل.

2 شريحة سمك السلمون.

نقوم بإحضار وعاء ونضع شرائح السمك السلمون، وعصير الليمون، والكمون، والفلفل الأسود، وصلصة الطماطم وتقليبهم وتركها لمدة 2 ساعة حتي وتشرب النكهة. نقوم بإحضار قطع مستطيله الشكل ورق القصدير ووضع على كل واحدة منها شرائح الطماطم، وشرائح البصل، وزيت الزيتون. وضع شرائح السمك ورش إكليل الجبل، وتغليفها بالقصدير، ونقوم بتكرار هذه العملية القطعة الثانية حتي يشكل إلي مستطيلات. وتركها حتي تستوي وتقديمها ساخنة.

2 شرائح سمك سلمون.

1 ملعقة كبيرة خل.

رشة ملح، ورشة فلفل أسود.

نص ملعقة صغيرة كمون.

خضراوات مشكلة.

حبة كوسا مقطعة إلي مكعبات.

ربع كوب ذرة.

ربع كوب بازيلاء.

ربع كوب جزر مقطع إلي مكعبات.

حبة بطاطا مقطعة إلي مكعبات.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

نقوم بتقطيع السلمون، ووضع عليه الخل، والملح، والفلفل أسود، والكمون. إحضار صينية ووضع بها شرائح الخضار ورش عليها الزيت النباتي والماء. ونقوم بوضعها على النار حتي يستوي الخضار، وإدخالها الفرن حتي يتحمر الوجه ويتم الشواء الخضار مع السمك السلمون.

عصير ليمونتين.

3 ملاعق كبيرة طحينة.

نقوم بعصر الليمون ووضع الطحينة، وامزجيهما حتي يتجانسا ويصبحا سائلا. نقوم بوضع خطوط عشوائية فوق سمك السلمون المشوي وتزينه بشرائح الليمون، والبقدونس المفروم. ونقوم بتقديم السمك وبجواره الأرز والسلطة، وشرائح البطاطا المقليه.

حبة طماطم.

حبة خيار.

عصير ليمون.

بقدونس.

نص حبة بصل أحمر.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

رشه ملح.

مكونات طريقة عمل سلمون بالفرن:طريقة التحضير:مكونات سمك السلمون المشوي مع الطماطم:طريقة التحضير:مكونات سمك السلمون المشوي بالخضار:طريقة التحضير:مكونات صلصه الطحينية بالليمون:طريقة التحضير:مكونات سلطة الخضار:

نقوم بإحضار وعاء وتقطيع المكونات السابقة إلي قطع صغيرة ووضعها في طبق التقديم وتقديمها.