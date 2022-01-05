تعتبر كرات البطاطس الإيطالية بالجبن من ألذ وأشهي المقبلات الإيطالية الساخنة التي تقدم بكثرة في المطاعم الإيطالية بجانب صوص الكاتشب، فالبطاطس من الأكلات المفضلة للكبار والصغار لمذاقها الشهي والمميز، ويتم إعدادها بأكثر من طريقة منها المقلية والمسلوقة، وتعتبر كرات البطاطس المقلية من الوصفات السهلة والسريعة في التحضير، كما أن مكوناتها بسيطة وغير مكلفة ولها قيمة غذائية عالية تفيد الجسم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل كرات البطاطس الإيطالية بالجبن.

مكونات كرات البطاطس الإيطالية بسيطة ومتوفرة في المنزل، وهى كما يلي:-

3 ثمرة بطاطس كبيرة مسلوقة.

بصلة خضراء مقطعة قطع صغيرة.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملح وفلفل حسب الذوق.

بقدونس مجفف / بودرة ثوم / زعتر مجفف / بابريكا.

لتغليف كرات البطاطس



نصف كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

ربع كوب من دقيق السميد.

بقدونس مجفف / بابريكا / بودرة ثوم / بودرة بصل / ملح / فلفل أسود.

2 بيضة بحرارة الغرفة + رشة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

نصف كوب من البقسماط المطحون.

للحشوة

مكعبات صغيرة من الجبن الشيدر.

يتم تحضير كرات البطاطس الإيطالية بالجبن بطريقة سهلة وسريعة كالتالي:-