أفضل طريقة لتحضير خلطة الفازلين والقرنفل لتبييض البشرة بمكونات طبيعية

كريم الفازلين والقرنفل له العديد من الفوائد، إذ أن تلك الخلطة تقوم بتبييض وكذلك تخلصها من الشوائب وكذلك البثور السوداء وحب الشباب وكافة مشاكل البشرة، كما أن هذه الخلطة توحد لون البشرة وتجعلها بيضاء ناعمة، هذا بجانب أنها لا تكون مشتملة على أية مواد كيميائية كمستحضرات التجميل، حيث أن تلك الوصفة طبيعية للغاية بمكونات طبيعية، كذلك فمن المعروف أن الفازلين له فوائد عديدة لا حصر لها للبشرة، إذ أنه يعطيها النضارة والإشراقة وكذلك الحيوية، هذا بجانب أن القرنفل أيضاً يعطي نفس النتائج للبشرة، كما أن إضافتهم مع بعضهم البعض يعطي مزيجاً كريمياً رائعاً في تبييض البشرة وحل مشاكلها.

الوصفة تعد من أبرز الخلطات المميزة وأهمها التي تكون من الخلطات المثالية وكذلك التي تقم بالمساعدة على تفتيح الجلد بأفضل طريقة آمنة ومضمونة وبغير التعرض لمشكلات على الجلد، كذلك أن هذه الوصفة تكون من أفضل الوصفات التي تقوم بتنقية البشرة من الشوائب وكذلك وقايتها من البهتان والتشقق، بالإضافة إلى أنها تعتبر من أبرز مكسبات الحيوية وكذلك التألق للجلد كما انك تستطيعين تبييض بشرتك عن طريق الاستعانة بمقادير بسيطة للغاية، وهذه المقادير تساعد كثيراً في القضاء على البشرة من أي رؤوس سوداء وكذلك التخلص من آثار الحبوب.

فازلين “ملعقة واحدة”.

قرنفل مسحوق “ملعقة واحدة فقط”.

زيت زيتون “ملعقة واحدة فقط”.

ملعقة من زيت الياسمين.

القليل من النشا.

القليل من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.