عشان تدفي أولادك.. أسهل وأفضل طريقة لعمل البليلة في البيت زي أحسن المحلات

طريقة عمل البليلة، تعد البليلة أحد الأكلات الشتوية التي تمنح الجسم الدافئ وخاصة في الأيام التي نشعر فيها بالبرد، فهي احد الأكلات التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات، فهي ذات قيمة غذائية عالية بسبب ما تحتويه من لبن وقمح ومكسرات، اليوم عبر هذا المقال سنوفر إليكم طريقة عمل البليلة التي يفضل تناولها الكبار والصغار على مدار فصل الشتاء، وهي من الأكلات السهلة التحضير والتي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو المجهود، وأيضا نجد أن مكوناتها متوفرة بداخل كل بيت، تابع معنا لنتعرف على الطريقة الصحيحة لعمل البليلة على أسرار اشهر المطاعم.

طريقة عمل البليلة في البيت أفضل من المطاعم

المكونات:

ثلاثة أكواب من القمح المسلوق.

نصف كوب من السكر.

4 أكواب من اللبن.

نصف ملعقة من الفانيليا.

كوب من الكريمة اللباني.

ربع ملعقة من القرفة حسب الرغبة.

مكسرات منوعة.

في البداية نقوم بغلي القمح المسلوق مع اللبن والسكر حتى يكون الخليط دافئ ويذوب السكر تماما.

بعد ذلك يتم إضافة الفانيليا والكريمة اللباني ونستمر في التقليب حتى تتجانس المكونات وتأخذ من بعضها البعض.

ويتم بعد ذلك صب البليلة في أكواب أو أطباق صغيرة حسب عدد أفزاد أسرتك.

ثم يتم تزيينها بالقليل من القرفه وذلك حسب الرغبة وفى النهاية يتم وضع المكسرات عليها من الأعلى مثل وجوز الهند والزبيب والسوداني المجروش والحمص المجروش، ويمكن أيضا وضع الكاجو والفستق واللوز حسب الرغبة.

طريقة تحضير البليلة

ونجد أن البليلة تساعد على تدفئة جسم الإنسان و تساعد في زيادة معدل الحرق لديه، فإنها تجعل الإنسان الذي يتناولها يشعر بالشبع الشديد لأنها تحتوي على نسبة عالية من الفوائد، ولكم في التالي فوائد تناول البليلة :