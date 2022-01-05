طريقة عمل عجينة الحليب لصنع اشهى المخبوزات بمكونات بسيطة متوفرة في البيت

طريقة عمل عجينة الحليب هي الشغل الشاغل للكثير من الأمهات بهذا الوقت الحالي، هذا بجانب أن طريقة تحضيرها معروف عنها أنها بسيطة للغاية وليست صعبة، كما أن مقاديرها ليست مكلفة، والكثير من الأمهات تريد أن تعرف سر نجاح المعجنات والمخبوزات، وفي تلك المقالة سوف نتعرف سوياً على تكات وأسرار عمل عجينة الحليب الهشة والشهية التي من الممكن أن تستخدميها في إعداد الكثير من الأكلات.طريقة عمل عجينة الحليب
مكونات هذه العجينة بسيطة وغير مكلفة، كما أن طريقة التحضير تكون سريعة للغاية وهذا بأقل التكاليف وأبسط الخطوات التي سوف نرفقها فيما يلي:
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- عدد ٢ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ½ كوب من الحليب البودرة.
- ماء دافئ.
- عدد ٥ أكواب من الدقيق.
- رشة من الملح.
- عدد ٢ ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب واحد فقط من الزبدة.
- في البداية عليك أن تقومي بمزج السكر وكذلك الخميرة بشكل جيد مع بعضهم البعض وذلك مع كوب به ماء دافئ وترفيه الى أن تتفاعل الخميرة ويكون هناك فقاعات هوائية منتشرة على السطح.
- في الخطوة الثانية بعد ذلك عليك أن تقومي بمزج كل المقادير الجافة سوياً وهم الدقيق والبيكنج بودر وكذلك الملح في وعاء عميق وتابعي التقليب جيداً إلى أن تتداخل كافة المقادير مع بعضها.
- بعدها قومي بوضع الزبدة للمزيج عقب إذابتها على النار وتابعي الخفق جيداً.
- بعد ذلك قومي بإضافة الخميرة المذابة بالماء للمزيج مع القليل من الماء الدافئ وتابعي المزج جيداً حتى مرور حوالي عشرين دقيقة.
- بعد ذلك ضعي العجينة بمكان دافئ وذلك عقب تغطيتها بكيس بلاستيكي ومن ثم اتركيها حتى تختمر إلى أن يتم مرور حوالي ثلاثين دقيقة.
- بعدها قومي بعجنها مرة أخرى ومن ثم قومي بتغطيتها محدداً واتركيها حتى مرور حوالي ساعة.
- قومي بإحضار صينية الفرن ومن ثم قومي بدهنها بالسمن وبعد ذلك قومي بنقل العجينة إليها عقب تقطيعها على هيئة كرات صغيرة بجانب حشوها بالحشوة المفضلة.
- قومي في النهاية بإدخال الصينية للفرن وذلك بدرجة حرارة 180°م حتى مرور حوالي ¼ ساعة ليحمر وجهها وأخيراً قومي بإخراجها.
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طريقة عمل عجينة الحليب هي الشغل الشاغل للكثير من الأمهات بهذا الوقت الحالي، هذا بجانب أن طريقة تحضيرها معروف عنها أنها بسيطة للغاية وليست صعبة، كما أن مقاديرها ليست مكلفة، والكثير من الأمهات تريد أن تعرف سر نجاح المعجنات والمخبوزات، وفي تلك المقالة سوف نتعرف سوياً على تكات وأسرار عمل عجينة الحليب الهشة والشهية التي من الممكن أن تستخدميها في إعداد الكثير من الأكلات.طريقة عمل عجينة الحليب
مكونات هذه العجينة بسيطة وغير مكلفة، كما أن طريقة التحضير تكون سريعة للغاية وهذا بأقل التكاليف وأبسط الخطوات التي سوف نرفقها فيما يلي:
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- عدد ٢ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ½ كوب من الحليب البودرة.
- ماء دافئ.
- عدد ٥ أكواب من الدقيق.
- رشة من الملح.
- عدد ٢ ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب واحد فقط من الزبدة.
- في البداية عليك أن تقومي بمزج السكر وكذلك الخميرة بشكل جيد مع بعضهم البعض وذلك مع كوب به ماء دافئ وترفيه الى أن تتفاعل الخميرة ويكون هناك فقاعات هوائية منتشرة على السطح.
- في الخطوة الثانية بعد ذلك عليك أن تقومي بمزج كل المقادير الجافة سوياً وهم الدقيق والبيكنج بودر وكذلك الملح في وعاء عميق وتابعي التقليب جيداً إلى أن تتداخل كافة المقادير مع بعضها.
- بعدها قومي بوضع الزبدة للمزيج عقب إذابتها على النار وتابعي الخفق جيداً.
- بعد ذلك قومي بإضافة الخميرة المذابة بالماء للمزيج مع القليل من الماء الدافئ وتابعي المزج جيداً حتى مرور حوالي عشرين دقيقة.
- بعد ذلك ضعي العجينة بمكان دافئ وذلك عقب تغطيتها بكيس بلاستيكي ومن ثم اتركيها حتى تختمر إلى أن يتم مرور حوالي ثلاثين دقيقة.
- بعدها قومي بعجنها مرة أخرى ومن ثم قومي بتغطيتها محدداً واتركيها حتى مرور حوالي ساعة.
- قومي بإحضار صينية الفرن ومن ثم قومي بدهنها بالسمن وبعد ذلك قومي بنقل العجينة إليها عقب تقطيعها على هيئة كرات صغيرة بجانب حشوها بالحشوة المفضلة.
- قومي في النهاية بإدخال الصينية للفرن وذلك بدرجة حرارة 180°م حتى مرور حوالي ¼ ساعة ليحمر وجهها وأخيراً قومي بإخراجها.