طريقة عمل عجينة الحليب لصنع اشهى المخبوزات بمكونات بسيطة متوفرة في البيت

طريقة عمل عجينة الحليب هي الشغل الشاغل للكثير من الأمهات بهذا الوقت الحالي، هذا بجانب أن طريقة تحضيرها معروف عنها أنها بسيطة للغاية وليست صعبة، كما أن مقاديرها ليست مكلفة، والكثير من الأمهات تريد أن تعرف سر نجاح المعجنات والمخبوزات، وفي تلك المقالة سوف نتعرف سوياً على تكات وأسرار عمل عجينة الحليب الهشة والشهية التي من الممكن أن تستخدميها في إعداد الكثير من الأكلات.

مكونات هذه العجينة بسيطة وغير مكلفة، كما أن طريقة التحضير تكون سريعة للغاية وهذا بأقل التكاليف وأبسط الخطوات التي سوف نرفقها فيما يلي:

ملعقة كبيرة من الخميرة.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

½ كوب من الحليب البودرة.

ماء دافئ.

عدد ٥ أكواب من الدقيق.

رشة من الملح.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من السكر.

كوب واحد فقط من الزبدة.