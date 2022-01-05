تعرفي على طريقة عمل كرات البسبوسة اللذيذة في المنزل بسهولة

هناك الكثير من السيدات يبحثون عن طريقة عمل كرات البسبوسة الذهبية اللذيذة، وذلك لأن مذاقها لذيذ وشهي تفضل الكثير من السيدات صنع هذه الحلويات في المنزل لأبنائها حتى تكون صحية أكثر ومضمونة خاصة في تلك الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث منذ ذلك الوقت تحرص الكثير من الأمهات على صنع كافة المأكولات المختلفة في المنزل بنفسها بدلا من شرائها جاهزة، ومن أهم هذه الحلويات التي يفضلها الكبار والصغار هي كرات البسبوسة الذهبية اللذيذة الطعم، والتي سنعرضها لكم من خلال موقعنا بشكل مفصل.

طريقة عمل كرات البسبوسة

يتزايد البحث بشكل كبير عن هذه الوصفة حتى تتمكن كل سيدة من صنعها لأولادها، وذلك لأنها من أشهى أنواع الحلوى المشهورة في كثير من المحلات، والتي يقبل على شرائها الكثيرين بشكل مستمر، وتتكون هذه الوصفة من بعض المكونات البسيطة التي تتوفر في كل بيت، وتتمثل تلك المكونات في كلا من:

عبوة من الزبادي البلدي الطازجة.

عبوة من القشطة.

مقدار نصف كوب السمن.

نصف كوب السكر.

مقدار مناسب من الشربات.

مكسرات حسب الرغبة.

عدد 2 كوب من السميد.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

من خلال بعض الخطوات ستتمكن كل سيدة من تحضير كرات البسبوسة الذهبية لذيذة المذاق، والتي يفضلها الكثير من الكبار والصغار لتناولها بعد الغداء مع كوب من الشاي بغرض التحلية، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي: