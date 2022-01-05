طريقة عمل كريم الارز الكوري لتفتيح البشرة حتى 10 درجات وازالى التجاعيد

كريم الارز الكوري، تبحث الكثير من السيدات على وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار البشرة والتي تكون بسبب اشعة الشمس الضارة كما ان الكثير من السيدات تعاني مشكلة حب الشباب والندبات ونلجأ للكريمات الطبية ولكنها تؤثر على البشرة بالسلب وتضر بالبشرة من ناحية اخرى ولذلك بدأ الكثيرين يبحثون عن المكونات الطبيعية والتي لا تترك اي اثار سلبية وفيما يلي كريم الارز الكوري والذي اثبت فاعليته .

كريم الارز الكوري

كريم الارز الكوري لا يحتاج الكثير من المكونات فكلها موجودة لديكي في مطبخك وهو مصنوع ومبتكر للتخلص من الندبات وحب الشباب والذي يعاني منه الكثيرين بالاضافة الى تفتيح البشرة وحتى عشر درجات وهو ما سنلاحظه من اول استعمال.

ملعقتين من الأرز المطحون.

2 ملعقة من النشا.

ثلاث ملاعق من الكركم.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة واحدة من صودا الخبز.

نحضر وعاء ونضع به الليمون وصودا الخبز ونقوم بخلطهم جيدا ثم نقوم باضافة النشا، والأرز المطحون والكركم ونقوم بخلطهم جيدا حتى نحصل على خليط كريمي.

ثم نقوم بتطبيق الكريم على البشرة او على المنطقة المرادة بعد ان نكون غسلنا البشرة جيدا ثم نقوم بتطبيق الماسك او الكريم عليها ونتركه لمدة عشر دقائق على البشرة ثم نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء الفاتر وسوف تلاحظين الفرق عند استخدام هذه الوصفة من التفتيح والترطيب التي تحصلين عليه.

المكوناتطريقة التحضيرماسك الأرز المطحون مع النشا لتفتيح البشرة

المكونات

3 ملعقة و نصف من الأرز المطحون.

2 ملعقة من العسل.

ملعقتين من الحليب البودر .

ملعقة كبيرة من النشا

طريقة التحضير