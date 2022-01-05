مش هتشتري الجاهزة تاني.. الجبنة الموتزريلا المطاطية بمكونين فقط ناجحة 100% بطعم احلي من الجاهزة

الجبنة الموتزريلا، من الممكن أن نحصل عليه من خلال الاستخدام لمكونات منزلية بسيطة حيث يعتبر هذا النوع من الجبن الموتزريللا يعتبر أهم نوع مميز له أهمية كبيرة في عمل العديد من الفطائر والمعجنات وأنواع البيتزات ولتي تعد أشهر نوعيات المعجنات والتي لا يمكن تحضيرها من دون استعمال حشوتها الرئيسية من جبن الموتزريلا ومن خلال ما يلي من السطور الآتية نقوم بعرض معلومات تخص مقدار عمل الجبن الموتزريللا والطريقة التي من خلالها يسهل على ربة المنزل أن تعد نوع الجبن المطلوب، وبالنسبة للمكونات الأساسية وطريقة التحضير فهذا ما سنتعرف عليه من خلال ما يلي في الفقرات القادمة مع بيان الطريقة المتبعة في التحضير.

طريقة إعداد الجبنة الموتزريلا

من الممكن أن نقوم بالتحضير للجبن الموتزريللا بكل سهولة من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة، وتلك المقادير ليس من الصعب توفرها في البيت حيث يسهل عليك كربة منزل أن تقومي بإعداد وصفة جبن الموتزريللا بمنتهى السهولة وبدون أي تعقيد الخطوات تكون بسبطة فقط عليك متابعة ما يلي من المكونات وخطوات الإعداد المنزلي للجبن الموتزريللا.

مقادير الجبنة الموتزريلا المطاطية

الجبن الموتزريللا كي يتيسر إعداده منزليا فلا بد من توفر الآتي من المكونات القادمة:

ثمانية أكواب من الحليب كامل الدسم.

ربع كوب من مكون عصير الليمون.

ربع كوب من مكون الخل الأبيض.

خطوات إعداد الجبن الموتزريلا

يسهل إعدادها ما دامت مختلف المكونات متوفرة، ومكونات الجبن الموتزريللا الأساسية تعتمد على ما قد سبق التعرف عليه بالفقرة السابقة ولا بد بعدها من القيام بما يلي من الخطوات في النقاط القادمة: