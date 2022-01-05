بسكويت العشر دقائق الاقتصادي والسهل جدا بمكونات متوفرة في كل بيت

بسكويت العشر دقائق الاقتصادي من أكثر الوصفات التي أحن رت كثيرًا على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ حيث أصبح جميع الشيفات يقدمونها في برامجهم، البسكويت من المقبلات السريعة الاقتصادية التي يحبها ويعشقها ملايين الأشخاص من الكبار والصغار، لهذا تحرص جميع الأمهات على تواجد البسكويت في المنزل لكى يستطيع ابنائهم تناوله بشكل دائما، ولذلك يحضرون منه الكثير وسنقدم لكم طريقة سهله واقتصادية لتحضير أحلى والذ بسكويت للشاي اقتصادي وشهي.مكونات بسكويت العشر دقائق
لن تجدي الذ ولا أسهل من هذا البسكويت لكى تحضيره في المناسبات و الاعياد، كما أن مكونات سهلة وغير مكلفة على الإطلاق، المكونات هي:
- 2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- بيضه.
- ربع كوب من الحليب.
- نصف كوب من الزيت.
- 2 ملعقة صغيرة من النشا.
- ملعقة من الخل الأبيض.
- نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 2 ملعقة من بشر الليمون او البرتقال.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
رشة الملح.
عجينة الشوكولاتة قم بإضافة
- ملعقة صغيرة من الحليب.
- 2 ملعقة صغيرة من الكاكاو
هناك بعض العديد من الطرق التي يمكن أن تحضري بها البسكويت ولكن هناك بعض الطرق التي تحتاج إلى خطوات كثيرة و مكونات غالية الثمن كثيراً لهذا يلجأون إلى شرائه من الخارج، ولكن بعد الآن تأكدي أنك سوف تعتمدين هذه الطريقة وهي:
- أولاً نقوم في البداية نأتي ببوله كبيرة ونضيف بداخله السكر الأبيض والزيت والحليب والبيضه.
- نخلط الزيت مع السكر جيداً حتى يبدأ في الذوبان.
- بعد ذلك نضيف عليها الخل الأبيض و الفانيليا و نقلبهم جيداً.
- ثم نقوم بخلط النشا مع البيكنج بودر وبشر الليمون و الدقيق في بوله.
- بعد ذلك نقوم بالتدريج بوضع الدقيق على خليط السكر.
- نقوم بعجن البسكويت حتى يصبح قوامه متماسك و لين.
- إذا كانت العجينة متماسكة قومي بإضافة القليل من الماء أو الحليب.
- نقسم العجينة إلى نصفين نأخذ قسم ونشكلة.
- والقسم الآخر نضعه في بولة ونخلط في كوب ملعقة من الحليب على ملعقتين من الكاكاو.
- ثم نقوم بوضعهم على العجينة ونخلطها بها جيداً حتى يصبح لونه بني.
- بعد ذلك قومي بتشكيل البسكويت بشكل الذي تفضليه سواء باليد أو بوضعه في القمع وتشكيله.
- نقوم برص البسكويت في صينية الفرن ثم نقوم بادخالها في الفرن على الشبكة على درجة حرارة 180 درجة.
- يترك حتى يتم تحميره من الأسفل.
- نخرج البسكويت من الفرن ونتركه في الهواء لكى يصبح مقرمش ويقدم بعد ذلك بالصحة والهنا بجانب كوب من الشاي.
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بسكويت العشر دقائق الاقتصادي من أكثر الوصفات التي أحن رت كثيرًا على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ حيث أصبح جميع الشيفات يقدمونها في برامجهم، البسكويت من المقبلات السريعة الاقتصادية التي يحبها ويعشقها ملايين الأشخاص من الكبار والصغار، لهذا تحرص جميع الأمهات على تواجد البسكويت في المنزل لكى يستطيع ابنائهم تناوله بشكل دائما، ولذلك يحضرون منه الكثير وسنقدم لكم طريقة سهله واقتصادية لتحضير أحلى والذ بسكويت للشاي اقتصادي وشهي.مكونات بسكويت العشر دقائق
لن تجدي الذ ولا أسهل من هذا البسكويت لكى تحضيره في المناسبات و الاعياد، كما أن مكونات سهلة وغير مكلفة على الإطلاق، المكونات هي:
- 2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- بيضه.
- ربع كوب من الحليب.
- نصف كوب من الزيت.
- 2 ملعقة صغيرة من النشا.
- ملعقة من الخل الأبيض.
- نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 2 ملعقة من بشر الليمون او البرتقال.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
رشة الملح.
عجينة الشوكولاتة قم بإضافة
- ملعقة صغيرة من الحليب.
- 2 ملعقة صغيرة من الكاكاو
هناك بعض العديد من الطرق التي يمكن أن تحضري بها البسكويت ولكن هناك بعض الطرق التي تحتاج إلى خطوات كثيرة و مكونات غالية الثمن كثيراً لهذا يلجأون إلى شرائه من الخارج، ولكن بعد الآن تأكدي أنك سوف تعتمدين هذه الطريقة وهي:
- أولاً نقوم في البداية نأتي ببوله كبيرة ونضيف بداخله السكر الأبيض والزيت والحليب والبيضه.
- نخلط الزيت مع السكر جيداً حتى يبدأ في الذوبان.
- بعد ذلك نضيف عليها الخل الأبيض و الفانيليا و نقلبهم جيداً.
- ثم نقوم بخلط النشا مع البيكنج بودر وبشر الليمون و الدقيق في بوله.
- بعد ذلك نقوم بالتدريج بوضع الدقيق على خليط السكر.
- نقوم بعجن البسكويت حتى يصبح قوامه متماسك و لين.
- إذا كانت العجينة متماسكة قومي بإضافة القليل من الماء أو الحليب.
- نقسم العجينة إلى نصفين نأخذ قسم ونشكلة.
- والقسم الآخر نضعه في بولة ونخلط في كوب ملعقة من الحليب على ملعقتين من الكاكاو.
- ثم نقوم بوضعهم على العجينة ونخلطها بها جيداً حتى يصبح لونه بني.
- بعد ذلك قومي بتشكيل البسكويت بشكل الذي تفضليه سواء باليد أو بوضعه في القمع وتشكيله.
- نقوم برص البسكويت في صينية الفرن ثم نقوم بادخالها في الفرن على الشبكة على درجة حرارة 180 درجة.
- يترك حتى يتم تحميره من الأسفل.
- نخرج البسكويت من الفرن ونتركه في الهواء لكى يصبح مقرمش ويقدم بعد ذلك بالصحة والهنا بجانب كوب من الشاي.