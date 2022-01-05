الرمان علي النار فكرة هائلة أغلي من الذهب أول مرة تشوفيها اتحداكي هتقومي تعمليها حالا

الرمان يعد من أكثر الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة؛ مصدره وأول إنتشاره كان فى بلاد الفرس، فهو يستخدم منذ القدم لأغراض كثيرة مختلفة ويستخدم بذور الرمان وقشره فهو مفيد للبشرة والشعر والجسم ، فهو يعزز نضارة البشرة ويساهم فى تأخير مظاهر الشيخوخة على الجلد،وتساعد فى تقوية عضلة القلب والشرايين،ويساعد على تقوية جهاز المناعة فهو يعيق نمو السرطان،ويقوى الذاكرة ، ويعالج الإلتهابات، ويساهم فى الوقاية من هشاشة العظام ، كما يستخدم غسول للفم فهو يساهم فى التقليل من إلتهابات اللثة،والكثير من الفوائد الأخرى ، الرمان من الفواكه التى تستخدم فى كثير من وصفات المأكولات سواء المالحة أو الحلويات ، تستخدم فى خلطات الدجاج أو السلطات وورق العنب ، فهو يكسب الأطباق مذاق خاص وشهى.

طريقة عمل الرمان علي النار

يمكننا وضع الرمان على النار وصنع ألذ صوص دبس رمان الذى يستخدم كأحد محسنات الطعام وإضافة نكهة مميزة للأطباق، ويستخدم دبس الرمان بكثرة فى المشويات ف مذاقه بين الحامض والحلو فيعطى طعم متميز ومذاق لذيذ ورائع للوصفات.

مقادير دبس الرمان

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8 أكواب من عصير الرمان.

250 جرام من السكر.

نصف كوب من عصير الليمون.

إذا استخدمنا فاكهة الرمان بدلا من العصير ف نقوم بتقشير الرمان بسكين حاد، ونقوم بنزع بذور الرمان من الداخل.

ضعى بذور الرمان فى طبق عميق ملئ بالماء واتركيه لفترة حتى تظهر باقى القشور البيضاء ونحصل على البذور فقط.

بعد إخراجه من الماء نضع بذور الرمان فى الخلاط ونقوم بتشغيله على سرعة عالية حتى تفرم جميع بذور الرمان جيدا.

نضع العصير الناتج من الخلاط فى مصفاة حتى تزيل الشوائب.

بعد حصولنا على 8 أكواب من عصير الرمان نضعه فى وعاء ونضيف إليه عصير الليمون والسكر ونضع الوعاء على نار متوسطة.

عند بدأ غليان العصير نخفف الحرارة تحت الوعاء ونترك الخليط على نار هادئة لمدة ساعة مع التقليب كل حين والآخر حتى ينضج دبس الرمان ويترسب فى القاع ونرفعه من على النار.

نترك الوعاء حتى يبرد تماما وبعدها نحصل على قوام جميل لدبس الرمان ونضعه فى زجاجات ويحفظ فى الث

طريقة تحضير الرمان على النار