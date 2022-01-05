بسكويت العيد بقمع حلواني بكيلو دقيق يذوب في الفم برائحة قوية وطعم مثالي

بسكويت العيد بقمع حلواني يذوب في الفم برائحة قوية وطعم مثالي، يعد بسكويت العيد من أكثر أنواع حلويات التي يفضلها الكبار والصغار لما له من قوام خفيف وطعم رائع كما يتم تناوله في الصباح على الإفطار، ولكن تواجه ربات بيوت مشكلة في صنع وتحضير بسكويت في منزل لانه غالبا لا ينجح ولكننا اليوم أحضرنا لكم أسهل وأنجح طريقة لعمل بسكويت بالكيلو بقمع حلواني من دون ماكينة وستعطيك نتائج رائعة تبهري بها أسرتك وأصدقائك بكل أسرار صنعه في محلات.

نحتاج إلى نصف كيلو زبدة طرية. كوب إلا ربع سكر بودر ناعم. عدد 2 بيض بحرارة المطبخ. كيلو دقيق أو ما يعادل 4 كوب. ربع ملعقة صغيرة نشادر. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

يوضع في خلاط كهربائي كل من سكر بودرة الناعم مع الزبدة وتخلط مع بعضها جيدا للحصول على مزيج كريمي متجانس هش القوام ويكون باللون الأبيض.

ثم يضاف البيض بشكل تدريجي بيضة تلو الأخرى مع خفق مستمر أثناء تنزيل البيض، ثم نخلط مكونات بالمضرب كهربائي جيدا وتترك لمدة دقيقة.

ثم يضاف عليها الفانيليا مع نشادر وتخلط مرة أخرى جيدا، حتى تمتزج كل مكونات مع بعضها، ثم ننخل الدقيق مع بيكنج بودر وتخلط مع مزيج السابق.

تخفق المكونات بالمضرب كهربائي على سرعة خفيفة ليكون عجينة طرية سهلة التشكيل وتكون عجينة ناعمة الملمس وتترك العجينة لمدة ربع ساعة حتى ترتاح قليلا.

ثم نصب عجينة البسكويت في قمع حلواني ويوضع وجه تشكيل بسكويت ليأخذ شكلي طولي، ونضع أصابع بسكويت ترص في صينية الفرن.

يسخن الفرن على حرارة 150 درجة لمدة 10 دقائق حتى يسخن وتترك لمدة 20 دقيقة حتى نحصل على لون ذهبي من أسفل.

ثم تخرج من الفرن الصينية بالبسكويت وتترك إلى أن تبرد تماما ويرص في علبة محكمة الغلق أو تقدم بالهواء والشفاء.

أو يمكن تزيين البسكويت بلصق قطعتين مع بعضها البعض بالشوكولاته المذابة وتقدم مباشرة حتى لا يحدث أن يكون قوام بسكويت طري بسبب شوكولاته.

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