طريقة عمل الاندومي في البيت مثل الجاهز بأطعمة مختلفة بنفس الطعم والريحة

الاندومي هي من أسهل الطرق التي يمكن تحضيرها، حيث أن الأندومي من الأكلات الشهيرة التي ظهرت مؤخرا في جميع أسواق العالم، ويعتبر الأندومي من الوصفات سريعة التحضير التي لا تحتاج إلى وقت أو مجهود من أجل تحضيرها، نظراً لأنه نوع من أنواع النودلز السريع، ويتصنف الأندومي تحت فئة الكربوهيدرات، حيث أنه نوع من أنواع المكرونة، ويتميز الأندومي بإقبال الأطفال كثيرا عليه، حيث ثبتت الدراسات العلمية أن الأندومي من أكثر الأكلات بيعاً في الأسواق الغذائية.طريقة عمل الاندومي في البيت
يمكن تحضير الأندومي بكل سهولة ويسر، حيث يتم تنفيذ الخطوات التالية:
- نقوم بشراء عبوة من أكياس الأندومي، حيث أن الكيس الواحد يكفي فرد واحد فقط، ويمكن مضاعفة الكمية حسب عدد أفراد الأسرة.
- نقوم بغلي 3 كوب من الماء على النار.
- بعد غليان الماء نقوم بإضافة الأندومي في الماء المغلي لمدة 5 دقائق.
- تحتوي عبوة الأندومي الواحدة على مجموعة من التوابل والشطة فيتم إضافتها إلى الأندومي والماء.
- بعد نضج الأندومي تماما نقوم بتقديم الأندومي ساخنا بالشوربة التي تم تحضيره فيها، أو يتم تصفيته منها بالمصفاة حسب الرغبة.
يعتبر الأندومي من أفضل الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار، حيث يمكن تعزيز القيمة الغذائية للأندومي من خلال إضافة الجمبري إلى الأندومي كما يلي:
- نقوم بشراء عبوة من الأندومي.
- يتم غلي 2 كوب من الماء
- نقوم بإضافة الأندومي إلى الماء المغلي، ثم نقوم بإضافة التوابل والبهارات والملح والشطة حسب الرغبة.
- ثم نترك الأندومي حتى ينضج تماما.
- في طاسة على النار نقوم بإضافة بصلة صغيرة مقطعة ناعم ومعها ملعقتين من الزيت.
- ثم يتم تقليب البصل جيدا حتى يتغير لونه.
- ثم نقوم بإضافة 3 فصوص من الثوم المهروس.
- ثم نقوم بإضافة وحدات من الجمبري المقشر والمغسول جيدا إلى خليط الثوم والبصل.
- ثم نقوم بتقليب الجمبري جيدا لمدة 3 دقائق على النار.
- ثم نقوم بإضافة خليط الجمبري إلى الأندومي في طبق التقديم.
- تعتبر تلك الوصفة من أشهر طرق تحضير الأندومي في قارة أسيا وذلك بسبب كثرة تناول الشعوب الأسيوية للجمبري
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الاندومي هي من أسهل الطرق التي يمكن تحضيرها، حيث أن الأندومي من الأكلات الشهيرة التي ظهرت مؤخرا في جميع أسواق العالم، ويعتبر الأندومي من الوصفات سريعة التحضير التي لا تحتاج إلى وقت أو مجهود من أجل تحضيرها، نظراً لأنه نوع من أنواع النودلز السريع، ويتصنف الأندومي تحت فئة الكربوهيدرات، حيث أنه نوع من أنواع المكرونة، ويتميز الأندومي بإقبال الأطفال كثيرا عليه، حيث ثبتت الدراسات العلمية أن الأندومي من أكثر الأكلات بيعاً في الأسواق الغذائية.طريقة عمل الاندومي في البيت
يمكن تحضير الأندومي بكل سهولة ويسر، حيث يتم تنفيذ الخطوات التالية:
- نقوم بشراء عبوة من أكياس الأندومي، حيث أن الكيس الواحد يكفي فرد واحد فقط، ويمكن مضاعفة الكمية حسب عدد أفراد الأسرة.
- نقوم بغلي 3 كوب من الماء على النار.
- بعد غليان الماء نقوم بإضافة الأندومي في الماء المغلي لمدة 5 دقائق.
- تحتوي عبوة الأندومي الواحدة على مجموعة من التوابل والشطة فيتم إضافتها إلى الأندومي والماء.
- بعد نضج الأندومي تماما نقوم بتقديم الأندومي ساخنا بالشوربة التي تم تحضيره فيها، أو يتم تصفيته منها بالمصفاة حسب الرغبة.
يعتبر الأندومي من أفضل الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار، حيث يمكن تعزيز القيمة الغذائية للأندومي من خلال إضافة الجمبري إلى الأندومي كما يلي:
- نقوم بشراء عبوة من الأندومي.
- يتم غلي 2 كوب من الماء
- نقوم بإضافة الأندومي إلى الماء المغلي، ثم نقوم بإضافة التوابل والبهارات والملح والشطة حسب الرغبة.
- ثم نترك الأندومي حتى ينضج تماما.
- في طاسة على النار نقوم بإضافة بصلة صغيرة مقطعة ناعم ومعها ملعقتين من الزيت.
- ثم يتم تقليب البصل جيدا حتى يتغير لونه.
- ثم نقوم بإضافة 3 فصوص من الثوم المهروس.
- ثم نقوم بإضافة وحدات من الجمبري المقشر والمغسول جيدا إلى خليط الثوم والبصل.
- ثم نقوم بتقليب الجمبري جيدا لمدة 3 دقائق على النار.
- ثم نقوم بإضافة خليط الجمبري إلى الأندومي في طبق التقديم.
- تعتبر تلك الوصفة من أشهر طرق تحضير الأندومي في قارة أسيا وذلك بسبب كثرة تناول الشعوب الأسيوية للجمبري