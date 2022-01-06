طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية باللبن الرائب هشة جدا بطعم وريحة زمان مش هتبطلي تعمليها

القرص الفلاحي م بين أهم المخبوزات الأكثر شعبية ويفضل تناولها مختلف الأشخاص لذا تفضل ربة المنزل أن تقوم بعملها وتتعرف على المقادير الأصلية لها حيث أن للقرص الفلاحي مذاقها الخاص نتيجة لكون المقادير تعد من أفضل نوعيات المكونات التي من الممكن أن تعطي أفضل مذاق للمخبوز، لذا ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتعرف على أهم المكونات التي من الممكن أن تستخدم لعمل أفضل عجينة للقرص الفلاحي وتسويتها بحيث تعطي أفضل نتيجة، وفيما يأتي أهم المكونات والمقادير الأساسية للوصفة مع بيان طريقة التحضير الصحيحة لوصفة القرص الفلاحي.

طريقة إعداد القرص الفلاحي باللبن الرائب

أفضل وصفة من الوصفات للقرص الفلاحي حيث أنه من الممكن التغيير لبعض الإضافات مما يكسب القرص المزيد من الطراوة وتصبح هشة أكثر وبطعم مميز، لذا نقدم من خلال الآتي أهم المقادير التي تكسب وصفة القرص الفلاحي أفضل مذاق وأفضل نتيجة، وفيما يأتي بيان بمقادير الوصفة:

كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من السكر.

كوب لبن رائب.

كوبان ماء فاتر.

ملعقتان لبن بودرة.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

كوب سمن بلدي.

مكونات إعداد القرص الطرية باللبن الرائبطريقة التحضير للقرص الفلاحي

من السهل على ربات البيوت فور التواجد لكل المقادير أن تقمن بعمل عجينة القرص الفلاحي وهذا باتباع ما يلي:

قومي بإحضار وعاء عميق وجاف وضعي فيه الخميرة والسكر والقليل من الماء الفاتر مع الدقيق.

التقليب الجيد لما سبق ذكره من مكونات.

الخطوة التالية تتم فور تواجد فقاعات على سطح الخليط وبذلك تكون الخميرة نشطة.

بعد ذلك تتم الإضافة لبقية المكونات منع العجن الجيد والتام لها، والعجن المستمر يزيد من لين العجينة وتصبح جاهزة ولكن لا بد من أن تتخمر حوالي ساعة.

بعدها تقوم بلة المنزل بعد التخمير بتشكيل العجينة كلها إلى كرات وتتركها لتستريح عشر دقائق.

بعدها يتم عمل القرص في شكل مستدير وتركها لكي تتخمر بعد وضعها بالصاج الملائم.

بعد ذلك تدخل الفرن ودرجة الحرارة تكون 200 وبعد احمرار وجه القرص تخرج من الفرن.

فوائد تناول القرص الطرية

هناك العديد من الفوائد ع تناول القرص الفلاحي الطرية حيث أنها تحتوي علي نسبة عالية من الأحماض الدهنية التي تعمل علي تعزيز صحة القلب، كما أنها تحتوي على مجموعة كبيرة من القيم الغذائية، كما أنها تسهم في تعزيز الكثير من العناصر الغذائية، كما أن تناول القرص الطرية تعمل علي تعزيز الشبع.