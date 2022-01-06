طريقة عمل الكيكه الاسفنجية في المنزل

طريقة عمل الكيكه الاسفنجية، يعتبر الكيك من الحلويات الخفيفة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص وهي من أكثر أنواع الكيك الخفيف على المعدة ويفضل تناوله مع الشاي أو الحليب أو القهوة ويحب الكثير من الأشخاص تناول الكيك على وجبة العشاء أو الإفطار وكذلك يحب تناولها الكثير من الأطفال، لهذا يمكنك عمل الكيكه الاسفنجية في المنزل بمكونات خطوات سهلة وبسيطه بدون الحاجة إلي الشراء من الخارج.

طريقة عمل الكيكه الاسفنجية

المكونات

2 كوب من الدقيق

وملعقتين من البيكنج بودر

ملعقة من البيكنج صودا

نصف ملعقة من الملح

كوب ونصف من السكر

2 كوب من الحليب و ملعقة صغيرة من الفانيليا

ثلاث بيضات وكوب إلا ربع من الزبد .

طريقة تحضير الكيكه الاسفنجية

في الخطوة الأولى قبل تجهيز الكيك الاسفنجيه في المنزل قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ثم نبدأ بتجهيز وعاء ونضع في البيكنج بودر والبيكنج صودا نضيف إليه الدقيق والملح وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة مع الاستمرار في عملية التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها ونضيف الحليب والدقيق بشكل تدريجي حتى تصبح العجينة متجانسة مع بعضها ثم نبدأ بتجهيز الصينية ونضيف إليها الزبدة وقليل من الدقيق بعد ذلك نبدأ بوضع خليط الكيك في الصينية ونترك في الفرن على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة حتى تنضج وبعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وبعد أن تبرد يتم تقطيعها ووضعها فى أطباق التقديم تناولها بجانب الحليب أو الشاي أو القهوة أو العصائر الطبيعية وبالهناء والشفاء.

عمل كيكة البرتقال بالزبادي

المكونات

كوب من الدقيق ونصف كوب من السكر

ملعقة من البيكنج باودر

قليل من الملح

قليل من البيكنج صودا

ثلاث ملاعق من السكر

نصف كوب من الزبادي

ربع كوب من الزيت

ملعقة من بشر البرتقال

ملعقة من عصير الليمون

بيضة واحدة

نص ملعقة من الفانيليا

سكر بودر للتزيين.

يتم تجهيز وعاء يوضع الدقيق والسكر والبيكنج باودر وإضافة بشر البرتقال بالبيكنج صودا وتخلط المكونات مع بعضها ثم يتم خلط جميع المكونات السائلة مع بعضها حتى تتجانس ثم نبدأ بوضع المكونات السائلة تدريجيا على الدقيق مع الاستمرار في عملية التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها ثم نقوم بوضعها فى صينية مبطنة بورق الزبدة وتوضع فى الفرن حتى تنضج وبعد أن تبرد يتم إخراجها من الفرن وإضافة عليها السكر البودر.