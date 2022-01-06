بدون تعب.. فكرة جهنمية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو عندك 20 كيلو هتقشريهم في دقائق

تقشير الثوم، من أهم أتواع المقادير المطبخية المهمة والتي من الممكن أن تدخل في عمل مختلف الوجبات والتي تكسب الطعام مزيد من الطعم الجيد والمميزة، حيث تعتبر ثمار الثوم نوع من النباتات المهمة ذات النكهة القوية والتي تستخدم في عمل أشهى أصناف المطبخ المصري، وهناك العديد من الوصفات التي يتطلب طهيها أن يتم استعمال الثوم وبكميات، ومن خلال ما يلي من مجل فقراتنا القادمة نتعرف بالتفصيل على الكيفية التي من خلالها يمكن لكل ربة منزل إحضار كميات من فصوص الثوم وتكون جاهزة للإدخال المباشر بوصفات الطعام.

من الممكن أن يتم استعمال برطمان من الزجاج أو أي حاوية تكون محكمة وهذا للتقشير بشكل أسرع للثوم مع الفصل لكل الثوم وإبعادها عن بعضها البعض.

ومن خلال وضع كل ثمار الثوم المراد تقشيرها بالبرطمان ثم إحكام الغلق له من الممكن.

بعد ذلك الرج الجيد للثمار في داخل البرطمان ومن ثم يسهل فصل القشور.

الخطوة الأولى أن يتم الفصل التام لكل ما يتوفر من فصوص الثوم وفك الالتصاق بينها.

بعد ذلك نبدأ في وضع كمية الثوم المتوفرة بالماء البارد ومن الممكن أيضا أن يحل محله ماء ساخن.

نتركه فقط حوالي خمس دقائق فقط وهذا ليتم نقعه والحصول على الثوم مقشر بسهولة.

الطريقة ملائمة جدا لتقشير أكبر من كمية من فصوص الثوم حيث أن الماء يساعد في انزلاق القشر من فوق فصوص الثوم وبسهولة وهذا لتدخل بمختلف الوصفات التي تحتاج لتواجد الثوم.

تقشير الثوم بسرعة باستعمال حاوية من الزجاجتقشير الثوم باستعمال الماء:تقشير الثوم بسرعة وباستعمال الكيس البلاستيك

الكيس البلاستيك من الممكن أن يستعمل كما يلي:

الخطوة الأولى تكون من خلال استعمال كيس من البلاستيك المخصص لتعبئة الأغذية.

الخطوة التالية بالاستعانة بفصوص لثوم وتكون منفصلة عن بعضها البعض، توضع بداخل الكيس.

يتم وضع الكيس معبأ فيه الثوم على فلانشة أو أي سطح يكون مستوي.

تمرير النشابة على الكيس وبه كمية الثوم وبالتالي نجد أن القشور قد انفصلت بسرعة عن الثمار ويسهل استعمالها بعد ذلك.

هناك طريقة أخري لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ عن طريق استخدام طريق قص أو قطع رأس الثوم بالعرض، حيث أن هذه الطريقة تمكنك من تفصيص الثوم بسرعة البرق وعن خطوات التحضير عن طريق قص رأس الثوم ثم يتم التقشير الثوم من الناحية المقصوصة، حيث أن هذه الطريقة توفر عليك الكثير من الوقت والجهد.