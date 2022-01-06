طريقة كفتة البرغل بطعم وريحة جنان

تعتبر كفتة البرغل من أشهى الاطباق وأشهرها في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج والبلاد العربية، وهى من الأكلات الشعبية والمحببة عند الشعب المصري، والتي تتميز بطعم ورائحة جذابة ويمد هذا الطبق الجسم بالطاقة والحيوية لما فيه من سعرات حرارية ودهون وبروتينات وكربوهيدرات حيث يساعد في بناء عضلات الجسم، وهى من الوجبات التي يعشقها الكبار والصغار، ويمكن تقديمها كوجبة سريعة وتقدم أيضاً على مائدة العشاء، ومن السهل تحضير هذا الطبق في المنزل ويمكن عملها بالطماطم ومشوية على الفحم، وسوف نتناول في مقالنا هذا من خلال موقع ثقفني على مقادير كفتة البرغل وبأقل التكاليف، ونتنمى أن ينال إعجابكم.

مكونات كفتة البرغل

سوف نتعرف على مقادير كفتة البرغل وهى كالتالي:-

كيلو من اللحمة الطازجة.

مائة وخمسون جرام من دهن اللحم.

ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود.

بقدونس أخضر مقطع.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

رشة صغيرة من الملح.

بصلتان كبيرتان مفرومين.

معلقة صغيرة من خل التفاح.

حبتان مطحونين من الحبهان.

بيضة حسب الرغبة.

ربع كوب من الزيت.

نصف كوب من البرغل المطحون.

ثلاث فصوص من الثوم.

نصف كوب من عصير الطماطم.

طريقة عمل التتبيلة

سوف نتحدث عن طريقة تتبيلة الكفتة وهى كالآتي:-

نقوم بإحضار مفرمة اللحمة، ونضع بها اللحمة والدهن والبصل والثوم والبقدونس حتى نحصل على القوام المناسب للكفتة. ثم نقوم بوضع اللحمة بعد فرمها في وعاء متوسط وعميق. يتم اضافة الملح والحبهان ثم الطماطم والبهارات ثم الفلفل الأسود والبيضة ثم خل التفاح والبرغل المطحون. ثم الخلط الجيد، ويتم تغطيته ويترك التتبيلة بالثلاجة لمدة ساعة ونصف.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتناول في مقالنا هذا عن طريقة إعداد وتحضير الكفتة وهى كالتالي:-

ثم نقوم بإخراج التتبيلة من الثلاجة ثم ندهن الايدي بالزيت.

نقوم بتقطيع الكفتة ووضعها على أعواد الشوي حتى ننتهي من الكمية.

يتم إشعال الفحم، ثم نضع عليها الأعواد بعد تجهيزها.

ثم نقوم بتهوية الفحم ويتم تقليب الأعواد حتى تأخذ الشكل المحمر المقرمش ثم بعد الأنتهاء يتم تزينها بالبقدونس الأخضر.

تقدم على طبق التقديم وبالهنا والشفا لكي ولأسرتك.

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