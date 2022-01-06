احلي من بطاطس المحلات.. ملعقة من مطبخك ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

البطاطس التي يتم القلي لها في الزيت الغزير من الممكن أن تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض ومن خلال استعمالها وطهيها بانتظام وتكرار تناولها فهذا ما يتسبب في إلحاق الأذى بصحة الجسم البشري، ومن خلال ما يلي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة المثالية والتي من خلالها من الممكن أن يتم القلي السريع لثمار البطاطس والحصول على أفضل وجبة من البطاطس المقلية من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة، وهذا ما نهتم بعرضه من خلال الآتي حتى يصبح لدى كل ربة منزل الطريقة الصحيحة والصحية والآمنة على الجسم والتي من خلالها يكون من السهل عمل وصفة أصابع البطاطس المقرمشة والمقلية ولكن دون الحاجة لاستعمال كميات غزيرة من الزيت.

طريقة إعداد البطاطس المقلية

أفضل الوصفات التي من الممكن أن يتم تناولها، ولكن الطريقة العادية تعد خطيرة على صحة الجسم البشري ومن الممكن أن نعتمد على الطريقة التالية لتحضير أفضل طبق من السناكس الصحي من ثمار البطاطس تكون بديلة عن الوصفة المعتادة من البطاطس المقلية والتي تعد سبب للكثير من الأمراض ومن الممكن أن يتم عمل وصفة البطاطس المقلية من خلال الاستخدام للمكونات الآتية:

مقادير البطاطس المقرمشة بدون زيت

البطاطس المقلية وبشكل صحي من الممكن أن يتم عملها من خلال الاستعانة بالمقادير التالية:

كيلو من البطاطس المقطعة لأصابع وتكون متوسطة في سمكها.

توابل مشكلة.

ملعقة من الزعتر المجفف.

القليل من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من البابريكا.

ربع ملعقة من الشطة.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقتان من الدقيق.

ملعقتان من النشا.

من السهل أن يتم الإعداد لتلك الوصفة المتميزة من خلال الاستعانة بما سبق من مكونات مع إحضار وعاء كبير ونضع فيه أصابع البطاطس المقطعة.

ومن ثم توضع مختلف التوابل مع الملح والشطة والبابريكا والنشا والدقيق وبعد التقليب لكل المكونات يسهل وضع البطاطس بالصاج الملائم لتتم التسوية السريعة في داخل الفرن.

ومن المفضل إشعال الشواية لإتمام التسوية للبطاطس وتكون بلون ذهبي ومقرمشة ومن الممكن تقديمها مع صوص كاتشب.

خطوات اعداد البطاطس المقرمشة

إضافة ملعقة من النشا علي البطاطس سوف تجعلها مقرمشة كما أنها تمنع من امتصاص الزيت بشكل كبير، فيجب إضافة ملعقة من النشا علي البطاطس حيث أن هذه الملعقة تساعد في جعل البطاطس أكثر قرمشة وتعتبر هذه الطريقة صحية لأطفالك كما أن أطفالك سوف يعشقون البطاطس كما أنها تمتاز بطعم احلي من