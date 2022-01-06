مكون جبار ضعيه على الكفتة هيضاعف حجمها وانسي أنها تكش أو تفك منك كفتة الحاتي بكل أسرارها

كفتة الحاتي من الأكلات الشعبية الشهيرة التي يتم اعدادها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، كما يتم إعدادها في العديد من المطاعم الكبيرة بطريقة مميزة في نفس الوقت يمكن اعدادها في المنزل ويكون الطعم الذي نحصل عليه من خلال شرائها من المحلات الكبيرة وتتكون الكفتة من اللحم الضاني المميز الذي له رائحة جميلة وطعم مختلف وفي هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إلى إعدادها حتى نستطيع إعدادها في المنزل وسنتحدث أيضا عن ‏خطوات إعداد الكفتة في المنزل

‏مكونات كفتة الحاتي

نحتاج إلى مجموعة كبيرة من المكونات التي نضيفها إلى اللحم المفروم حتى نستطيع إعداد كفتة الحاتي في المنزل وجميع هذه المكونات الطبيعية متوفرة في أي منزل وعندما نقوم باضافة كمية كبيرة من المكونات مع اللحم المفروم فيكون لدينا كمية كبيرة يمكن من خلالها إعداد العديد من أصابع الكفتة اللذيذة ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها وهي:

ملعقة كبيرة من السبع بهارات.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللقسماط.

ملعقة من الخل الأبيض.

بصلة كبيرة.

ملعقة صغيرة من الدهن.

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‫ 1 \2‬ كيلو من اللحم المفروم الضاني.‬

حبة من الطماطم المفرومة.

ملعقة من الزعتر.

قطعة من الفحم

طريقة تحضير كفتة الحاتي

من خلال الخطوات التالية سنتعرف على الطريقة التي يمكن من خلال إعداد خلطة كفتة الحاتي في المنزل وهذه الطريقة هي:

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