مكون جبار ضعيه على الكفتة هيضاعف حجمها وانسي أنها تكش أو تفك منك كفتة الحاتي بكل أسرارها

كفتة الحاتي من الأكلات الشعبية الشهيرة التي يتم اعدادها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، كما يتم إعدادها في العديد من المطاعم الكبيرة بطريقة مميزة في نفس الوقت يمكن اعدادها في المنزل ويكون الطعم الذي نحصل عليه من خلال شرائها من المحلات الكبيرة وتتكون الكفتة من اللحم الضاني المميز الذي له رائحة جميلة وطعم مختلف وفي هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إلى إعدادها حتى نستطيع إعدادها في المنزل وسنتحدث أيضا عن خطوات إعداد الكفتة في المنزلمكونات كفتة الحاتي
نحتاج إلى مجموعة كبيرة من المكونات التي نضيفها إلى اللحم المفروم حتى نستطيع إعداد كفتة الحاتي في المنزل وجميع هذه المكونات الطبيعية متوفرة في أي منزل وعندما نقوم باضافة كمية كبيرة من المكونات مع اللحم المفروم فيكون لدينا كمية كبيرة يمكن من خلالها إعداد العديد من أصابع الكفتة اللذيذة ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها وهي:
- ملعقة كبيرة من السبع بهارات.
- ثلاث ملاعق كبيرة من اللقسماط.
- ملعقة من الخل الأبيض.
- بصلة كبيرة.
- ملعقة صغيرة من الدهن.
- 1 \2 كيلو من اللحم المفروم الضاني.
- حبة من الطماطم المفرومة.
- ملعقة من الزعتر.
- قطعة من الفحم
من خلال الخطوات التالية سنتعرف على الطريقة التي يمكن من خلال إعداد خلطة كفتة الحاتي في المنزل وهذه الطريقة هي:
- نحضر وعاء كبير ونضع فيه اللحم المفروم والخل ثم نقوم بتحديد جميع المكونات وبعد ذلك نضيف جميع التوابل التي قمنا بذكرها في فقرة المكونات وسيصبح لدينا عجينة تحتوي على العديد من المكونات ونقوم بتحريك العجينة حتى تصبح متجانسة .
- بعد ذلك نضع خليط العجين داخل الثلاجة ونتركها لمدة ساعة تقريبا.
- نخرج الخليط من الثلاجة ونضع معه ماء البصل والطماطم ونبدأ في تشكيل الكفتة على هيئة اصابع طويلة مثل التي نراها عندما نذهب إلى محلات المشويات.
- بعد ذلك نضع الكفتة داخل أسياخ حديدية ونتركها على الشواية.
- يمكن أيضا أن نقوم بإعداد الكفتة داخل الصينية من خلال وضعه داخل الصينية ووضع اوراق الفويل عليها.
- ثم نقوم باضافة قطعة من الفحم الساخن حتى يعطي للكفتة رائحة الشوي.
- وبعد ذلك تكون الكفتة جاهزة للتقديم نقدمها مع بعض الخضروات الطازجة والسلطات والأرز.
- الكفتة من أكثر الاكلات التي يحبها الكثير منا وخصوصا الاطفال ويمكن عمل الكفتة المشوية بسهولة زي كفتة الحاتي باستخدام ملعقة واحدة تساعد على جعلها متماسكة وطرية يمكن عمل كفتة الحاتي بسهولة باستخدام ملعقة واحدة وهي ملعقة من النشا تساعد على جعل الكفتة حجمها كبير مثل المطاعم عليك بوضع الملعقة مع الخلطة جيدا وسوف تلاحظين مضاعفة حجمها مثل الحاني
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كفتة الحاتي من الأكلات الشعبية الشهيرة التي يتم اعدادها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، كما يتم إعدادها في العديد من المطاعم الكبيرة بطريقة مميزة في نفس الوقت يمكن اعدادها في المنزل ويكون الطعم الذي نحصل عليه من خلال شرائها من المحلات الكبيرة وتتكون الكفتة من اللحم الضاني المميز الذي له رائحة جميلة وطعم مختلف وفي هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إلى إعدادها حتى نستطيع إعدادها في المنزل وسنتحدث أيضا عن خطوات إعداد الكفتة في المنزلمكونات كفتة الحاتي
نحتاج إلى مجموعة كبيرة من المكونات التي نضيفها إلى اللحم المفروم حتى نستطيع إعداد كفتة الحاتي في المنزل وجميع هذه المكونات الطبيعية متوفرة في أي منزل وعندما نقوم باضافة كمية كبيرة من المكونات مع اللحم المفروم فيكون لدينا كمية كبيرة يمكن من خلالها إعداد العديد من أصابع الكفتة اللذيذة ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها وهي:
- ملعقة كبيرة من السبع بهارات.
- ثلاث ملاعق كبيرة من اللقسماط.
- ملعقة من الخل الأبيض.
- بصلة كبيرة.
- ملعقة صغيرة من الدهن.
- 1 \2 كيلو من اللحم المفروم الضاني.
- حبة من الطماطم المفرومة.
- ملعقة من الزعتر.
- قطعة من الفحم
من خلال الخطوات التالية سنتعرف على الطريقة التي يمكن من خلال إعداد خلطة كفتة الحاتي في المنزل وهذه الطريقة هي:
- نحضر وعاء كبير ونضع فيه اللحم المفروم والخل ثم نقوم بتحديد جميع المكونات وبعد ذلك نضيف جميع التوابل التي قمنا بذكرها في فقرة المكونات وسيصبح لدينا عجينة تحتوي على العديد من المكونات ونقوم بتحريك العجينة حتى تصبح متجانسة .
- بعد ذلك نضع خليط العجين داخل الثلاجة ونتركها لمدة ساعة تقريبا.
- نخرج الخليط من الثلاجة ونضع معه ماء البصل والطماطم ونبدأ في تشكيل الكفتة على هيئة اصابع طويلة مثل التي نراها عندما نذهب إلى محلات المشويات.
- بعد ذلك نضع الكفتة داخل أسياخ حديدية ونتركها على الشواية.
- يمكن أيضا أن نقوم بإعداد الكفتة داخل الصينية من خلال وضعه داخل الصينية ووضع اوراق الفويل عليها.
- ثم نقوم باضافة قطعة من الفحم الساخن حتى يعطي للكفتة رائحة الشوي.
- وبعد ذلك تكون الكفتة جاهزة للتقديم نقدمها مع بعض الخضروات الطازجة والسلطات والأرز.
- الكفتة من أكثر الاكلات التي يحبها الكثير منا وخصوصا الاطفال ويمكن عمل الكفتة المشوية بسهولة زي كفتة الحاتي باستخدام ملعقة واحدة تساعد على جعلها متماسكة وطرية يمكن عمل كفتة الحاتي بسهولة باستخدام ملعقة واحدة وهي ملعقة من النشا تساعد على جعل الكفتة حجمها كبير مثل المطاعم عليك بوضع الملعقة مع الخلطة جيدا وسوف تلاحظين مضاعفة حجمها مثل الحاني