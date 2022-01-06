هناك العديد من المنتجات التي نستخدمها بشكل دائم في الخبز لكننا لا نعرف الفرق بينهما مثل الفانيليا السائلة والفانيليا البودر، والخميرة والبيكنج باودر، لكننا في السطور التالية سنتعرف على الفرق بين الخميرة والبيكنج باودر، ومتى نستخدم كلا منهما.

ما هي الخميرة

تشير الخميرة إلى كائن حي دقيق وحيد الخلية وحيد الخلية يلعب دورًا مهمًا في تخمير العجين نتيجة لإنتاج ثاني أكسيد الكربون والإيثانول.

وتبدأ الخميرة في العمل عند عرضها للسكريات والرطوبة الموجودة في العجين لأنها تنشط بفعل الرطوبة وتتغذى على السكريات، فتقوم بإنتاج غاز ثاني أكسيد، ويتم احتجاز هذا الغاز على شكل فقاعات صغيرة داخل العجين لتخمير.

لذلك بمجرد إضافة الماء الدافيء للعجين فإن هذا الكائن الحي سيخضع لتفاعل بيولوجي يتم في هذا التفاعل تحويل السكريات إلى إيثانول وثاني أكسيد الكربون، وستستمر عملية إنتاج الغاز مادام العجين يحتوي على الكربوهيدرات ولن يتوقف حتى تموت الخميرة بفعل الحرارة العالية عند الخبز.

ويجلب استخدام الخميرة في تحضير العجين الكثير من الفوائد الصحية لأنها مصدر للفيتامينات والمعادن والبروتينات، وعلى وجه الخصوص ، فهو مصدر لفيتامين ب 12 و ب المركب.

علاوة على ذلك ، يمكن استخدامه كعامل بروبيوتيك.

كما أنها تضيف نكهة جيدة للمنتجات التي تصنع .

ما هو البيكنج باودر

مسحوق الخبز أو البيكنج باودر هو في الأساس صودا الخبز (بيكربونات الصودا / بيكربونات الصوديوم) ممزوجة بمكونات إضافية يمكن أن تشمل نشا الذرة أو البطاطس وأملاح الأحماض مثل فوسفات أحادي الكالسيوم وكبريتات الألومنيوم الصوديوم / بيروفوسفات الصوديوم.

ويمكن أيضًا خلط كريم حمض التارتار مع صودا الخبز لصنع مسحوق الخبز.

ويمكن أن تختلف هذه المكونات من منتج إلى آخر، لكن المحصلة النهائية هي التفاعل الكيميائي للحمض وبيكربونات الصوديوم الأساسية لتكوين ثاني أكسيد الكربون المسؤول عن تخمير منتجات الخبز.

الفرق بين الخميرة والبيكنج باودر

إن البيكنج باودر لا يحتاج وقت للتخمير قبل الخبز، لأنه يتم تنشيطه ويبدأ تفاعله بمجرد تعرضه للحرارة أثناء الخبز، فالحرارة تنشط البيكنج باودر وتجعله يبدأ في زيادة العجين، بينما الخميرة تبدأ في زيادة حجم العجين بمجرد عجنه بالماء والسكر وينتهي التفاعل مع خبز العجين.

وعادة ما يكون التفاعل البيولوجي في الخميرة أبطأ من التفاعل الكيميائي في مسحوق الخبز.

لذلك فإن العجين الذي يحتوي على الخميرة قد يحتاج للانتظار ساعتين قبل الخبز بينما يتم خبز العجين الذي يحتوي على البيكنج باودر بشكل فوري.

متى نستخدم الخميرة ومتى نستخدم البيكنج باودر

يستخدم مسحوق الخبز بشكل مثالي في الوصفات التي لا تتطلب حمضًا إضافيًا مثل اللبن الرائب والكاكاو وما إلى ذلك. يحتوي المنتج نفسه على حمض. يمكن أن تؤدي إضافة الأحماض إلى الإضرار بالمذاق. يفضل استخدام البيكنج بودر في خبز الكعكات والكعك والفطائر وغيرها من أنواع الخبز الخفيف.

بينما تستخدم الخميرة في الغالب في خبز المعجنات والخبز