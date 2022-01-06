بكل سهولة اصنعي اللقيمات بالكاسترد بطعم رائع ولذيذ جداً  

اللقيمات بالكاسترد ، هي حلويات بسيطة لها شكل وطعم رائع، تمتاز بأنها تتكون من مكونات غير مكلفة ودائماً متوفرة داخل كل بيت، وتعتبر من الحلويات المشهورة التي تقدم بأكثر من طريقة وطرق تحضيرها عديدة ومتنوعة يمكن تحضيرها بالنشا أو الكاسترد ويمكن إضافات العديد من النكهات إليها مثل الزعفران والهيل وغيرها من النكهات المختلفة، يتم تقديمها بالشربات البارد أو العسل، فهي حلويات لذيذة وبسيطة وطريقة تسويتها تتم من خلال قليها في الزيت ويمكن تحضيرها بكل سهولة بالمنزل دون أي مجهود أو تعب، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل اللقيمات بالكاسترد بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل اللقيمات بالكاسترد

تتكون اللقيمات من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة حليب مجفف.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة كاسترد.

1 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ربع ملعقة صغيرة هيل مطحون.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب لبن السائل.

كوب ماء دافئ.

شربات بارد.

مكونات الشربات

2 كوب من السكر.

كوب ماء.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

يتم تحضير اللقيمات بالكاسترد بخطوات سهلة جداً هي كما يلي:ـ

نقوم بوضع الدقيق في العجان الكهربائي ثم نضيف الخميرة والسكر والحليب المجفف والكاسترد والفانيليا. ثم نضيف اللبن السائل ونضيف الماء الدافئ ثم نقوم بخلط المكونات لحوالي ثلاث أو ربع دقائق على سرعة هادئة. نستمر في الخلط حتي يصبح قوام العجين ثقيلاً وسائلاً في نفس الوقت، ثم تترك العجين حتي ترتاح ويتضاعف حجمها.

طريقة التسوية