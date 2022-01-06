طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر، تبحث الكثير من الفتيات عن أفضل الطرق التي تساعدها على فرد وتنعيم الشعر بدون أن يتسبب في حدوث أي آثار سلبية على الشعر وبالتالي يعتبر الكيراتين من أفضل الطرق التي تساعد على فرد الشعر المجعد حتى يصبح مفرود وناعم بالإضافة إلى أنه يحتوي على الكثير من الفوائد الهامة التي تعمل على تغذية وتقوية بصيلات الشعر، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر.

فوائد الكرياتين للشعر

يساعد الكراتين على تقوية الشعر وبصيلاته ويحافظ عليه من التلف والتقصف الذي يتعرض له بشكل دائم.*

يعمل على زيادة نعومة الشعر حتى يصبح مفرود وناعم ويقوم بزيادة تكثيف الشعر.

يعمل بشكل فعال على زيادة لمعان الشعر ويكون بتغذيه الشعر وحمايته من التقصف والتساقط ويحمي من الإصابة بالقشرة.

عمل كيراتين طبيعي للشعر بالليمون

تساعد هذه الوصفة على تقوية الشعر حتى يصبح ناعم وجميل حيث يتم تجهيز ملعقتين من عصير الليمون ونصف كوب من حليب جوز الهند.

بعد ذلك يتم تجهيز طبق صغير ويضاف فيه عصير الليمون وحليب جوز الهند وتخلط المكونات مع بعضها ويتم حفظها في الثلاجة لمدة 24 ساعة ثم يتم وضع هذا الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ويترك لمدة 45 دقيقة ثم يتم شطف الشعر بالشامبو الخفيف والماء الدافئ ويتم استخدام هذه الوصفه مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة كراتين طبيعي للشعر بالمايونيز

يتواجد في هذه الوصفه العديد من الفوائد المفيدة لصحة الشعر خاصة الافوكاتو والمايونيز يساعد على فرد وتنعيم الشعر في وقت سريع ولكن ينبغي المداومة على استخدام هذه الوصفه بشكل مستمر حيث يتم تجهيز أربع ملاعق من المايونيز واثنين حبة من الافوكاتو.

بعد ذلك يتم هرس حبات الافوكاتو حتى تصبح ناعمة للغاية ثم يتم خلط المايونيز عليها وبعد أن تصبح عجينة متجانسة مع بعضها يتم وضع هذا الخليط على الشعر ويترك لمدة 45 دقيقة بعد ذلك يتم شطف الشعر بالماء الدافئ والشامبو الخفيف ويتم استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.