اعملي البسبوسة بالقشطة بالطريقة دي مش هتشتريها من برة تاني مرملة ومتماسكه

تعتبر البسبوسة بالقشطة من أفضل الحلويات التي تقدم في المناسبات وهي تتميز بطعمها اللذيذ وتحتوي على بعض العناصر المفيدة للجسم في فصل الشتاء ومنها مد الجسم بالسكريات التي يحتاجها وبالتالي زيادة التركيز، ويمكنك الآن عملها بكل سهولة وبطرق مختلفة بدلا من شرائها بتكلفة عالية والنتيجة أحلى من الجاهزة تابعي المقال للتعرف على المقادير.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

المكونات:

2 كوب دقيق سميد.

كوب سكر.

كوب حليب بودرة.

كوب قشطة.

نصف كوب زبدة طرية.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

ربع كوب جوز هند ناعم.

مكونات الحشوة:

ربع كوب حليب.

كوب قشطة.

3 ملاعق كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

فستق مجروش.

مكونات الشربات:

2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

ملعقة كبيرة سكر جلوكوز.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير:

نضع دقيق السميد مع الزبدة ونبث المكونات باليد لمدة 5 دقائق حتى يتشرب السميد الزبدة بعد ذلك تضع باقي المكونات ونقلب للحصول على عجينة متجانسة. نجهز الحشوة من خلال رفع وعاء على النار بالحليب ونتركه حتى يصبح دافئ ثم نذوب النشا في الماء وتضاف على الحليب مع الفانيليا. نقلب بشكل مستمر للحصول على قوام ثقيل نضع القشطة ونقلب مرتين ويرفع جانبا نحضر صينية وندهنها بمعلقة من الطحينة. نفرد نصف عجينة البسبوسة بداخلها ثم توزع الحشوة ولكن يجب الابتعاد عن الأطراف ثم يوضع باقي كمية البسبوسة. احرصي على جعل السطح متساوي ثم ندخل الصينية إلى فرن ساخن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. عندما تخرج من الفرن نصب الشربات الساخن عليها ويتم تحضير الشربات بالطريقة التالية يرفع السكر مع الماء في وعاء على النار. ثم يوضع عسل الجلوكوز مع عصير الليمون نترك المكونات تغلي ثم نخفض النار ويترك لمدة 5 دقائق مع وضع الفانيليا. يرفع من النار ويوضع على البسبوسة وهي ساخنة ثم تزيين بالفستق المجروش وتقدم وهي باردة مع كوب من الشاي وبالهنا والشفا.

طريقة عمل البسبوسة الجاهزة

المكونات:

كيس بسبوسة.

ملعقة بيكنج بودر.

2 علبة من زبادي الفراولة.

2 ملعقة من السمنة.

ربع كوب جوز هند ناعم.

مكسرات على حسب الرغبة.

طريقة التحضير: