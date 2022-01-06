وصفة اليوم هي تحضير زيت سحري لتكثيف الحواجب وإطالة الرموش بشكل طبيعي وسريع في 3 أيام فقط، إليكي سيدتي طريقة طبيعية سريعة وفعالة لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب، لتحضير الوصفة نحتاج إلى قشر الليمون فهو يحتوي على العديد من العناصر التي تساهم في تعزيز نمو وتكثيف الرموش والحواجب، كما نحتاج إلى الشاي الأخضر فهو يساعد في نمو الحواجب والرموش بالإضافة إلى زيت الزيتون فهو يساهم في إنبات الرموش ونموها وتكثيفها، كما نحتاج إلى القرنفل فهو يزيد من طول الحاجبين والرموش لاحتوائه على كمية كبيرة من المعادن، بالإضافة إلى زيت الخروع فهو يساعد في الحصول على رموش طويلة وكثيفة، زيت سحري لتكثيف الحواجب وإطالة الرموش بشكل طبيعي وسريع في 3 أيام فقط.

زيت سحري لتكثيف الحواجب والرموش

تتكون الوصفة الأولى من العناصر التالية :

ليمونة.

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

نصف كوب صغير من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

ابشر قشر الليمون بإستخدام مبشرة وضعه في وعاء مناسب ثم أضف مقدار الشاي الأخضر إلى قشر الليمون المبشور، مع إضافة زيت الزيتون وحرك المكونات بعد ذلك جيداً ثم يُسكب المزيج في مقلاة أو أي قدر آخر، وبعد ذلك ضع المقلاة على الموقد واتركي الخليط على نار خفيفة لمدة 3 دقائق، ثم احتفظ بهذا الخليط في جرة زجاجية، اغمسي فرشاة الماسكارا في هذا الخليط ثم ضعيه على حاجبيك ورموشك بإستخدام فرشاة الماسكارا، ضعي هذا الخليط على الحاجبين والرموش قبل الذهاب إلى الفراش واتركيه طوال الليل، ثم اغسله بالماء في الصباح.

وصفة سحرية لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب

تتكون الوصفة الثانية من العناصر التالية :

2 ملعقة كبيرة من القرنفل.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

ضع مقدار القرنفل في وعاء معدني ثم ارفع الإناء على الموقد و قم بتحميص القرنفل على نار هادئة، ثم نطحن القرنفل بإستخدام مطحنة كهربائية للحصول على مسحوق القرنفل الناعم، ثم ضع ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل في جرة زجاجية مع إضافة مقدار زيت الزيتون وزيت الخروع، ثم نمزج المكونات جيداً.

ضعي هذا المزيج على حاجبيك ورموشك بنفس طريقة الوصفة الأولى تحضير بديل المايكروبليدنج، ضعيه على حاجبيك ورموشك بإستخدام فرشاة الماسكارا أو قطعة قطن، يمكنك تطبيق هذه الوصفة على الحواجب والرموش بشكل يومي، وستحصلين على نتيجة ممتازة من الأسبوع الأول من الإستخدام، قدمنا لكم اليوم زيت سحري لتكثيف الحواجب وإطالة الرموش بشكل طبيعي وسريع في 3 أيام فقط.