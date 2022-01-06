بمعلقة واحدة من النشا أصنعي كريم الأساس بمكونات طبيعية في البيت مناسب مع بشرتك وخافي للعيوب

طريقة عمل كريم الأساس بالنشا، تسعى الكثير من الفتيات والنساء إلى الظهور بشكل أنيق وجميل في معظم الأوقات، وذلك يحتاج إلى استخدام مستحضرات التجميل بشكل دائم لإخفاء بعض عيوب البشرة مثل الهالات السوداء وأثار الحبوب، ونظرًا لأن استخدام المكياج لفترات طويلة يترك أثار سلبية على البشرة بشكل كبير ويعرضها إلى التصبغات والبقع الداكنة لذلك يبحثون عن طرق طبيعية لعمل المكياج في البيت بدون تأثير سيء على البشرة، وسوف نتعرف على وصفة جديدة لعمل كريم الأساس بإستخدام النشا.

طريقة عمل كريم الأساس بالنشا

تعتبر النشا من أكثر المواد الطبيعية الآمنة على البشرة، كما انها لها الكثير من الفوائد ويمكن استخدامها على البشرة بكل أمان.

المكونات

ملعقتان كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من زيت الياسمين.

و2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

طريقة التحضير

يتم إضافة النشا مع الكاكاو ويتم وضع زيت الياسمين عليهم. ثم يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها حتى الحصول على خليط متجانس وله قوام لين. يتم وضع الكاكاو بالقدر الذي يتناسب مع درجة لون البشرة. ويتم وضع هذا الخليط في علبة بلاستيكية فارغة ومحكمة الغلق. هكذا يكون كريم الأساس جاهزًا ويمكن استخدامه وقت الحاجة.

تحضير الفاونديشن بالنشا وجل الصبار

يحتوي جل الصبار على الكثير من الفوائد للبشرة فهو يعمل على ترطيبها بشكل كبير ولا يترك لها أي آثار جانبية ويدخل في عمل كريم الأساس.

المكونات

ملعقة طعام واحدة من النشا.

وملعقة طعام واحدة من الدقيق.

ملعقة طعام واحدة من جل الصبار.

وملعقة طعام واحدة من زيت اللافندر.

ملعقة صغيرة واحدة من فيتامين A.

طريقة التحضير