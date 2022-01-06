طريقة عمل كريب المطاعم الرهيب باسهل طريقة وطعم لذيذ زي المحترفين

في الوقت الحالي تحتل الأكلات السريعة شهرة كبيرة بين الشباب ومن هذه الأكلات الكريب حيث توجد محلات كثيرة تقوم بعمله سواء حلو أو حادق ولكنه عالي التكلفة خاصة إذا تم تناوله بشكل يومي، ولكل أم تهتم بصحة أولادك وترغب في تعلم كل ما هو جديد إليكي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الكريب مثل المطاعم فتابعونا.

طريقة عمل الكريب

المكونات:

كوب ونصف دقيق.

2 كوب حليب.

3 حبات بيض.

ربع كيلو لحمة مفرومة معصجة.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة سمنة.

صوص طماطم.

جبنة رومي مبشورة.

جبنة موتزاريلا.

طريقة التحضير:

نجهز الخلاط ونضع اللبن مع البيض ورشة من الملح والفلفل الأسود ثم الدقيق ونخفق المكونات للحصول على عجينة متجانسة. بعد ذلك نصفي الخليط في مصفاة ذات سنون ضيقة للتخلص من أي تكتلات ثم نسخن مقلاة غير لاصقة وندهنها بالقليل من السمنة. أو الزيت باستخدام فرشاة سيليكون نصب مقدار مغرفة في نصف المقلاة ونلفها حتى يكون الشكل دائري ومتساوي. نتركه لمدة 30 ثانية ثم يقلب على الجانب الأخر عندما يصبح اللون ذهبي خفيف يرفع من النار نكرر نفس الخطوة حتى انتهاء الكمية. الآن أصبح الكريب جاهز نقوم بوضع حشوة اللحمة المعصجة بداخله ويلف ويوضع في صينية بيركس وعلى الوجه. يصب صوص الطماطم ثم نرش جبنة موتزاريلا أو رومي وندخل الصينية تحت الشواية لمدة 5 دقائق ثم يقدم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكريب بالفراخ

المكونات:

كوب ونصف دقيق.

3 بيضات.

ملح وفلفل أسود.

كوب وثلاثة أرباع حليب.

ملعقة كبيرة زبدة.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

مكونات الحشوة:

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات.

بصلة مقطعة شرائح.

مشروم مقطع شرائح.

كوب من الفلفل الألوان.

نصف كوب زيتون شرائح.

نصف كوب كاتشاب.

جبنة موتزاريلا.

ملح وفلفل أسود.

زيت.

طريقة التحضير: