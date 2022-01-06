أسهل طريقة لعمل خلية النحل بعجينة هشة وطرية زى القطن والطعم يجنن بجد

تعتبر خلية النحل من أجمل أنواع المعجنات أو المخبوزات والتي يتم تجهيزها بكل سهولة ويمكن أن نقوم بحشوها من خلال العديد من الحشوات المختلفة وقد تكون مالحة أو حلوة، فهي تكون عبارة عن كرات متوسطة الحجم من العجين يتم وضعهم في صينية ويمكن أن نضيف عليهم رشة من السمسم أو حبة البركة حيث تتميز خلية النحل بشكلها الجذاب الذي يجذب إليه الكثير من الناس سواء الكبار أو الصغار، ولها طعم لذيذ وجميل ,

أربع أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

كوبان كبيران من الماء.

رشة بسيطة من الملح.

ست ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

بيضتان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

يتم تجهيز طبق عميق ونضع به أربع أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ثم نضيف رشة بسيطة من الملح وملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج بودر وست ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر ونضع ملعقتان كبيرتان من السكر.

وبعد ذلك يتم خلط المكونات الجافة مع بعضها ثم نضيف نصف كوب كبير من الزيت النباتي ونضع بيضتان ونقوم بةضافه كوبان كبيران من الماء الدافئ ولكن يتم إضافة الماء بشكل تدريجي مع الإستمرار في العجن للحصول على عجينة متماسكة و متجانسة.

ثم نضع غطاء على هذه العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة أو أكثر حتى يتم تضاعف حجمها وبعد تخمير العجينة بشكل جيد يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تكون ساخنة جدا.

ونحضر صينية مناسبة ويتم دهنها بملعقة كبيرة من الزيت وبعد ذلك يتم تشكيل هذه العجينة على شكل كور متوسطة الحجم ونضع هذه الكور في الصينية بشرط أن تكون متلاصقه ببعضها ومن الممكن أن يتم حشو هذه الكور بالجبن وبعد وضعهم في الصينية يتم إدخالها في الفرن ونتركها حتى تكون باللون الذهبي ثم يتم إخراجها وتقديمها مباشرة.

ومن الممكن أيضا أن يتم حشوها بكمية من العجوه ويتم دهن هذه الكور بخليط من البيض والحليب ونضع رشة من السمسم أو حبة البركة ونقوم بإدخال الصينية في الفرن وعند تسويتها نضع كمية قليلة من الشربات.

مكونات خلية النحلطريقة عمل خلية النحل