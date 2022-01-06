ألذ حشوة لعمل الكبيبة في البيت بمقادير سهلة وبسيطة

تعد الكبيبة من أجمل وأحلى الأكلات التي تنتشر بكثرة في جميع الدول العربية وخاصة في بلاد الشام وبعد ذلك إشتهرت هذه الأكلة في مصر حيث أن جميع المصريين يعشقون تناولها وعادة يتم عملها في شهر رمضان الكريم، ولكن نظرا لطعمها اللذيذ يفضلون جميع السيدات بتجهيزها في أي وقت ويمكن أن يتناول الكبيبة في وجبة الغذاء بجانب طبق من المكرونة أو البطاطس المقلية والسلطة والخبز وغير ذلك,

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

كيلو واحد من البرغل.

حبة واحدة من البصل.

كمية مناسبة من البقدونس المفروم و الشبت.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون.

ملعقة واحدة صغيره الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر.

كمية مناسبة من الزيت.

كوب واحد كبير من البقسماط الناعم.

بيضتان.

نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء الدافئ ثم نضيف كيلو من البرغل بشرط أن يتم غسله في البداية ووضعه في الماء الدافئ ونتركها حوالى ساعة أو ساعتين حتى يكون طري وبعد ذلك يتم تصفيته من الماء بشكل جيد.

ثم نحضر طبق كبير ونضع به كمية البرغل الذي تم تصفيته من الماء ونضيف إليه نصف كيلو من اللحمة المفرومة وحبة واحدة من البصل بشرط أن تكون مبشورة ونضع كمية من البقدونس المفروم والشبت المفروم، ونضيف نصف ملعقة صغيرة من القرفة البودر وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات لحمة وربع ملعقه صغيرة الحجم من البصل والثوم البودر.

ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها للحصول على عجينة متماسكة ونضعها في الثلاجه ونتركها حوالى ساعة أو أكثر حتى يتم تماسكها وبعد مرور هذه المدة نحضر طبق ونضع به بيضتان ورشه من الملح والفلفل الأسود ويتم خفق البيض ونحضر طبق آخر ونضع به البقسماط الناعم.

وبعد ذلك يتم تجهيز طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت النباتي ونتركه حتى يسخن جيدا ويتم تشكيل عجينة الكبيبة على شكل كور ونضع هذه الكور في البيض ثم نضعها في البقسماط ثم في الزيت السخن ونتركها حتى تكون باللون الذهبي الغامق ويتم إخراجها وتقديمها مباشرة.

مكونات الكبيبةطريقة عمل الكبيبة