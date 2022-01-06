رشي هذا المحلول على شعرك وسيبهرك الطول والكثافة في مدة قصيرة جداً، وصفة اليوم فعالة للغاية ومخصصة بالنسبة لمن يأست من عدم قدرة شعرها على النمو بسرعة، وكذلك بالنسبة للسيدات والرجال الذين يعانون من خفة الشعر وقلة سمكه ووجود فراغات في فروة الرأس. لتحضير هذه الوصفة سنحتاج إلى الحمص فهو يحفز بصيلات الشعر على النمو، كما نحتاج إلى بذور حبة البركة فهي تقوي الشعر وتعالج تساقطه، بالإضافة إلى القرنفل فهو يطول الشعر وينبت الشعر في المناطق الصلعاء، كذلك نحتاج إلى الزعتر المجفف فهو يمنع تساقط الشعر الشديد ويعالج الصلع.

تطويل وتكثيف الشعر في مدة قصيرة

مكونات خلطتنا اليوم التي تعتمد في تطويل الشعر على عناصر طبيعية مائة بالمائة هي:

1 ملعقة كبيرة من الحمص.

كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة من بذور حبة البركة.

1 ملعقة كبيرة من القرنفل.

1 ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف.

3 ورقات من اوراق الغار.

كوب ماء مغلي.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ضع مقدار الحمص في جرة زجاجية مع إضافة الماء وأغلق الجرة واترك الحمص ينقع طوال الليل، بعد نقع الحمص طوال الليل يتغير لون الماء ويصبح الحمص طري، وبعد ذلك رشح منقوع الحمص في جرة زجاجية أخرى بإستخدام مصفاة، ثم أضف إليه بذور حبة البركة مع إضافة مقدار كلا من القرنفل، الزعتر وورقات الغار بالإضافة إلى الماء المغلي ثم اخلط جميع المكونات جيداً، وبعدها أغلق الجرة ثم اترك المكونات تنقع جيداً لمدة 6 ساعات وبعد مرور 6 ساعات يتغير لون الماء إلى اللون البني الداكن.

خلطة مضمونة لتطويل وتكثيف الشعر

بعد ذلك نرشح منقوع المكونات بإستخدام مصفاة للحصول على خلاصة المكونات، ثم أضف زيت الزيتون ويمكنك تعويضه بأي زيت آخر ثم احتفظ بهذا المحلول في جرة زجاجية، يمكنك تخزينه في الثلاجة لمدة 15 يوماً فهذه الكمية تكفي لـ 4 إستخدامات، وعند تخزين المحلول في الثلاجة دفئيه قبل إستخدامه. لتطبيق الوصفة ضعي المحلول في قنينة بخاخ ثم رشى فروة رأسك جيداً بهذا المحلول، ثم دلكي فروة رأسك جيداً لمدة دقيقتين وبعد ذلك غطي شعرك بكيس بلاستيكي واتركي المحلول على شعرك لمدة ساعة كاملة ثم اغسلي شعرك بعد ذلك، كرري تطبيق هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.