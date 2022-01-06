مكون سحري لإزالة دهون البشرة الدهنية الزائدة نهائياً وتنظيفها من الجلد الميت في دقائق

قد يعاني أصحاب البشرة الدهنية من الكثير من المشكلات المزعجة جدًا وذلك بسبب تراكم الزيوت في الوجه مما قد يتسبب ذلك في ظهور الحبوب، والبثور السوداء، كما أنها من أكثر الأنواع عرضة لحدوث التهابات بشكل مستمر وأكثر حساسية عند التعرض لأشعة الشمس، بذلك فمن الأفضل لمن هم أصحاب البشرة الدهنية المداومة على تنظيف البشرة الدهنية والاعتناء بها بشكل مستمر ومحاولة التخلص من الزيوت الزائدة والدهون التي قد تتراكم في المسام وذلك من خلال اتباع بعض الوصفات الطبيعية التي قد تساعد في ذلك.

وصفة الشوفان للتخلص من الدهون الزائدة في البشرة

الشوفان له نتيجة رائعة في امتصاص الزيوت الزائدة في البشرة وعدم تراكمها وطريقة استخدامه كالتالي:

احضري ملعقتين من الشوفان المطحون ناعمًا.

أضيفي إليها بعض قطرات من المياه حتى تتكون عجينة.

افردي العجينة على الوجه.

اتركيها لمدة ربع ساعة.

اغسلي وجهك بعد ذلك بالماء الدافئ.

كرري الوصفة بشكل يومي حتى تحصلي على بشرة نظيفة بشكل مستمر.

لهذا الخليط القدرة على التخلص من الدهون الزائدة في البشرة، وقد تساعد في تهدئة البشرة وازالة أي التهاب قد تصاب به، وطريقة استخدام الوصفة كالتالي:

وصفة اللوز وزيت الزيتون

المكونات

ملعقة من اللوز المطحون.

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من زيت الزيتون البكر.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى تتجانس وتصبح خليط.

ادهني هذا الخليط على وجهك ودلكيه جيدًا.

اتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسليه بعد ذلك بالماء الدافئ.

كرري الوصفة مرتين اسبوعيًا.

وصفة الشوفان مع الفراولة لتنظيف البشرة من الدهون

هذه الوصفة لها نتيجة سريعة في تنظيف البشرة بشكل عميق من الدهون ليس ذلك فقط بل تساعد على تغذية البشرة ونضارتها ومنحها جمالًا ونعومة وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

حبتين من الفراولة المهروسة.

ملعقتين من الشوفان

ملعقتين من عصير الليمون الطبيعي.

طريقة التحضير