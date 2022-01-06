كيكة الفانيليا اليومي بمقادير مظبوطة وبطريقة هشة وخفيفة ألذ كيك هتفطري بيه

الحلويات من أكثر الأشياء التي ينجذب إلي تناولها جميع الناس خاصة الأطفال لأنها ذات مذاق حلو ورائع، وتتعدد أنواع الحلويات ومنها الكيك بجميع أنواعه والبسبوسة والكنافة وغيرها من الأنواع الأخرى اللذيذ، وتعتبر الحلويات ذات أهمية كبرى في حياة الإنسان حيث لا يمكن للإنسان العيش بدون تناول كمية معينة من الحلويات يوميا لأنها تعمل علي تظبيط بعض الهرمونات المفرزة من أعضاء الجسم، ولكننا يحب ألا نفرط في تناول هذه الحلويات بكميات كبيرة لأنها من المحتمل أن نصاب بالعديد من الأمراض وأهمها المرض السكري الناتج من خلل في إفراز بعض الهرمونات في البنكرياس لذلك يجب علينا ألا نفرط في تناول هذه الحلويات بكميات كبيرة ويجب علينا أن نتناول كميات معتدلة من هذه الحلويات، وتعتبر أكثر الحلويات التي لا تحتوي على كميات كبيرة من السكريات هي الكيك بجميع أنواعه ومن أنواع الكيك هي كيك الشيكولاتة أو كيك الكريمة البيضاء أو كيك السويسرول أو كيك الفانيليا.

ويعتبر كيك الفانيليا من أخف أنواع الكيك الذي لا يحتوي على كميات كبيرة من السكريات بالإضافة إلى أن كيك الفانيليا ذو طعم ونكهة رائعة وجذابة، ونجد أن العديد من السيدات عندما يرغبون بتناول هذا النوع من الكيك يقومون بشرائه من بعض المحلات التجارية الخارجية وتعتبر هذه المحلات تعمل علي بيعه بأغلي الأسعار بالإضافة إلى أنه من المحتمل أن نصاب بالعديد من الأمراض نتيجة لما تحتويه من المواد الحافظة التي تؤدي وتؤثر في النهاية على صحة الإنسان، لذلك علينا بأن نتجنب تناول هذا النوع من الكيك من المحلات التجارية أو محلات المخبوزات وعلينا بعمله في المنزل، ويعتقد الكثير من السيدات انه من الصعب عمل كيك الفانيليا في المنزل لأنه يتطلب مكونات عديدة ومكلفة ولكن في الحقيقة أن كيك الفانيليا لا يحتاج وقت كبير لعمله أو مكونات كثيرة أو جهد كبير.

طريقة عمل كيك الفانيليا

المكونات

كوبان إلا ربع فقط من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد ونصف من السكر الأبيض الناعم.

ملعقتان إثنان كبيرتان فقط من الفانيليا.

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من البيكنج بودر.

ثلاث حبات من البيض.

ثلاث حبات من البيض. كوب واحد فقط من الحليب السائل.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

أحضري المضرب الكهربائي ووعاء كبير وعميق وضعي به ثلاث حبات من البيض وقومي بتشغيل المضرب الكهربائي على سرعة متوسطة وعليكي بخفق البيض جيدا.

بعد خفق البيض جيدا قومي بإضافة ربع ملعقة صغيرة من الملح مع كوب واحد ونصف من السكر الأبيض الناعم وقومي بخفق البيض مع الملح مع السكر جيدا وإستمري في خفق هذه المكونات حتى تتمكني من ذوبان السكر مع البيض وتلاحظي الحصول على قوام كريمي.

بعد الحصول على هذا القوام قومي بإضافة نصف كوب واحد من الزبدة السائلة وقومي بخفق هذه المكونات مرة أخرى جيدا.

بعد الحصول علي هذا القوام قومي بإضافة كوبان إثنان إلا ربع من الدقيق الأبيض المنخول مع كوب واحد من الحليب السائل مع ملعقتان كبيرتان من الفانيليا مع ملعقة واحدة كبيرة ونصف من البيكنج بودر مع ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون وقومي بعجن هذه المكونات مع بعضها جيدا حتى تتمكني من الحصول على قوام مناسب للكيك.

بعد ذلك عليكي بتحضير قالب مخصص للكيك وعليكي بدهنه بكمية مناسبة من السمنة ثم قومي بصب خليط كيك الفانيليا بها ثم ادخليها الفرن علي درجة حرارة عالية واتركيها حتي تتضاعف كميتها وتنضج جيدا وتصل إلى اللون الذهبي الفاتح بعد ذلك قومي بإخراجها من الفرن واتركيها حتي تبرد قليلا وبذلك تصبح جاهزة لتناولها بأشهى وألذ طعم.

طريقة التحضير